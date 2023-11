Está vigente en Misiones el Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) destinado a productores de toda la provincia que quieran invertir en sus chacras. Conocé de que se trata y cómo acceder.

El programa GIRSAR, que tiene como objetivo principal brindar apoyo financiero para la tecnificación innovadora de las chacras misioneras, busca desarrollar también un sistema de alertas climáticas para proteger la producción ante los eventos climáticos extremos. Por eso, ofrece apoyos financieros no reintegrables para la adopción de tecnologías climáticamente inteligentes que mejoren la resiliencia de los sistemas de producción.

La iniciativa que cuenta con el apoyo del Gobierno nacional y una entidad financiera internacional, ya beneficio a 12 productores y continúa vigente para seguir apoyando a quienes deseen, Leonardo Amarilla, subsecretario de Planificación, Extensión y Programas de Financiamiento Rural del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones.

Amarilla destacó la importancia del GIRSAR al proporcionar “ANR (Aportes No Reembolsables” destinados a inversiones que los productores tengan planeado realizar para mitigar las consecuencias de la sequía, inundaciones, etc. El programa busca directamente beneficiar mediante el respaldo financiero a los productores que apuesten por la inversión para seguir creciendo o bien, tengan que realizar remodelaciones dentro de las chacras o necesiten comprar maquinarias, materiales, etc.

Además, aclaró que cualquier productor que haya tenido una facturación en los últimos 12 meses y pueda demostrar que cumple con los requisitos de MiPymes puede acceder al programa.

“Separamos por áreas productivas, ya que cada una tiene su tecnología climática validada”, explicó Amarilla. El programa abarca sectores como ganadería, horticultura cítrica, fruticultura, sector forestal y tabaco, cada uno con tecnologías específicas para mitigar los riesgos climáticos.

El subsecretario resaltó que, una vez aprobado, el desembolso del programa va directamente a la inversión que el productor realizará. “Esto es plata del Banco Mundial que si bien es percibida en dólares, viene equivalente en pesos”, indicó Amarilla, asegurando que este enfoque ayuda a proteger a los productores de las fluctuaciones inflacionarias.

Además de los productores que ya fueron beneficiados, Amarilla informó que son alrededor de 60 los que enviaron sus proyectos y se encuentran en proceso de evaluación de perfiles. “Estamos realmente muy contentos porque están saliendo los proyectos y son beneficios directos para la producción de Misiones”, afirmó Amarilla.

Y animó a los interesados a acercarse a los técnicos de territorio del Ministerio del Agro, Ministerio de Agricultura Familiar y otras instituciones que brindan apoyo estratégico a la agricultura misionera; quienes les brindarán más información y datos necesarios para inscribirse.

“La parte administrativa lleva su tiempo, son requisitos que hay que cumplir, pero la verdad es que estamos contentos porque se están viendo resultados muy positivos”, aseguró.

