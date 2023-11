Eliminatorias Sudamericanas | Brasil buscará recuperarse en su visita a Colombia antes del clásico con Argentina

El encuentro se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, este jueves desde las 21 (hora de la Argentina) con el arbitraje de Andrés Matonte y el VAR a cargo de Leodan González, ambos uruguayos, y televisado por TyC Sports 2.

El seleccionado de Brasil, que al perder el mes pasado con Uruguay cortó un invicto de 37 partidos en las Eliminatorias Sudamericanas, intentará rehabilitarse este jueves en su visita a Colombia, con el argentino Néstor Lorenzo como DT, en un partido de la quinta fecha que es la antesala del clásico con la Argentina de la semana próxima.

El encuentro se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la ciudad de Barranquilla, desde las 21 (hora de la Argentina) con el arbitraje de Andrés Matonte y el VAR a cargo de Leodan González, ambos uruguayos, y televisado por TyC Sports 2

En tanto, por la sexta fecha, a celebrarse el martes próximo, Brasil será local en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro ante el vigente campeón mundial Argentina, mientras que Colombia visitará Paraguay, en el Defensores del Chanco de Asunción.

El equipo que dirige por ahora Fernando Diniz, campeón de América con Fluminense y a la espera de que se concrete la llegada del italiano Carlo Ancelotti quien lo reemplazaría en 2024, solo logró siete unidades sobre 12 posibles, al empatar de local ante Venezuela y caer ante Uruguay (2-0) después de 22 años.

En esta ocasión Brasil no solo no contará con Neymar, le faltarán además varios trascendentes elementos como el arquero Ederson y Casemiro ambos lesionados y no fue citado Richarlison.

A este Brasil golpeado, pero con ganas de resurgir lo espera un equipo colombiano dirigido por Lorenzo, subcampeón mundial como futbolista en la Copa de Italia 1990.

Colombia desea aprovechar a un pentacampeón herido para logar por primera vez vencerlo en una eliminatoria. Ambos equipos se enfrentaron en 14 ocasiones, con ocho triunfos brasileños y seis empates.

Sin embargo, Colombia también sufre por las ausencias de los lesionados Juan Guillermos Cuadrado y el boquense Frank Fabra y John Arias, campeón de la Libertadores con Fluminense, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Colombia suma seis unidades y esta invicto, como producto de un triunfo y tres empates, procurando alejar los fantasmas que asoman de vez en cuando recordando la penosa eliminación en el camino a Qatar 2022.

La probable formación de Colombia

Álvaro Montero; Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Deiver Machado; Mateus Uribe, Kevin Castaño; Jhon Arias, James Rodrí­guez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.

El posible once de Brasil

Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães; Rodrygo, Raphinha, Vinicius Júnior y Gabriel Jesús. DT: Fernando Díniz.

Hora: 21

TV: TyC Sports 2 y TyC Sports Play

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

VAR: Leodan González (URU)

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla

Fuente: Télam