Tiempo en Misiones | Continúan las lluvias intensas con un leve descenso de temperatura

Este martes, el territorio misionero contará nuevamente con precipitaciones a lo largo y ancho de la provincia. La temperatura máxima llegará a los 27 °C..

Persisten las lluvias intensas y voluminosas sobre toda la provincia. El ambiente se mantendrá cálido, no obstante, las temperaturas no subirán mucho debido a la nubosidad y a la lluvia. Dada la inestabilidad, no se descartan temporales y caída de granizo en forma puntual.

Precipitaciones: entre 35 y 85 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 40/70 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sureste y noreste. Velocidades entre 4 y 16 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 27 °C para Puerto Iguazú con 30 °C de sensación térmica; la mínima sería de 19 °C en San Pedro.

El tiempo en Misiones para el miércoles 15 de noviembre

Lluvias y tormentas desde la madrugada, con mejoría a partir de mediodía en el norte, en el centro y sur de la provincia continuarían durante la tarde y hasta la noche. Las temperaturas suben un poco más.

Precipitaciones: estimadas entre 22 y 42 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del este y noreste. Velocidades entre 5 y 20 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32 °C para Puerto Iguazú con 39 °C de sensación térmica; la mínima sería de 20 °C en San Vicente.

El tiempo en Misiones para el jueves 16 de noviembre

Continúa el mal tiempo, las lluvias y el poco cambio en las temperaturas. Las precipitaciones se extienden a lo largo del día con períodos de calma. Corrientes voluminosas de aire húmedo provenientes de la selva amazónica asociadas a la baja presión en la región sostienen en estos días las condiciones de inestabilidad. Cambia la circulación general de los vientos al sector sureste.

Precipitaciones: estimadas entre 12 y 80 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: variables, del sector norte rotando al sureste. Velocidades entre 5 y 18 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30 °C para Puerto Iguazú con 36 °C de sensación térmica; la mínima sería de 21 °C en San Vicente.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.