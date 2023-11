Paraguay suspende la exportación de banana a Argentina debido a una supuesta deuda de 10 millones de dólares

La problemática de abastecimiento de bananas en Argentina ha impulsado a Paraguay a tomar medidas drásticas. La deuda acumulada de Argentina con los productores de plátanos paraguayos ha llegado a "10 millones de dólares", afirman desde la Cámara Paraguaya de la Banana y la Piña, lo que derivó en la suspensión de las exportaciones del país vecino.

Oscar Peña Paniagua – FM Tupambaé

Según explicó el ingeniero agrónomo Oscar Peña Paniagua, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Banana y la Piña, la situación ha agravado hace un año aproximadamente, con retrasos en los pagos iniciales y plazos de pago que llegaron a alcanzar los 180 días. «Es un producto perecedero», advirtió, señalando la grave dificultad que esto representa para los consumidores y productores.

La deuda se ha acumulado a tal punto que, hace aproximadamente dos meses, se han cortado los pagos, lo que ha dejado a los productores paraguayos en una situación insostenible. “Esta situación afecta también a Bolivia, otro país productor de banana en la región”, reveló Peña Paniagua.

Además, Peña Paniagua explicó que la deuda se establece en dólares, pero el problema surge cuando los importadores argentinos depositan pesos en sus cuentas y solicitan la autorización de transferencia al Banco Central Argentino, que en muchos casos no autoriza la operación. «El banco no es el proveedor argentino, no es el importador argentino. El importador necesita cancelar la deuda porque el costo se va cada semana más arriba», aseguró.

Con aproximadamente 1.600 toneladas de plátanos enviadas a Argentina cada semana, la suspensión de las exportaciones tiene un impacto significativo en el mercado argentino y en la población de menor poder adquisitivo. «Nuestra producción está apuntada a un consumo de clase media y de menor poder adquisitivo», señaló el ingeniero agrónomo.

La situación ha llevado a una pérdida significativa de producción en Paraguay, ya que «la fruta se perece rápidamente una vez cortada y no hay manera de resolver la situación después». Aún más, no existe una infraestructura de cadenas de frío ni una industria capaz de absorber la sobreproducción.

Para cerrar, el vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Banana y la Piña mencionó que la suspensión de las exportaciones ha sido una medida drástica tomada ante la incertidumbre en Argentina. “Se avecinan elecciones y se teme un quiebre del cambio o una equiparación del cambio oficial, lo que podría llevar a la quiebra de importadores y causar estragos en la industria”, concluyó.

