Tren Posadas-Encarnación | Ferrocarriles de Paraguay se suma a los reclamos a la concesionaria de la estación encarnacena para que acepte recibir pagos en pesos

Mientras continúa paralizado el servicio de tren que une Posadas con Encarnación, Ferrocarriles del Paraguay S.A (FEPASA) envió una nota a Consorcio Itapúa Logística intimándolos a revertir el cambio implementado en el cobro del canon de ingreso a la estación de pasajeros encarnacena.

El viernes pasado, varios pasajeros quedaron varados por la modificación de la moneda de pago, desde la firma paraguaya informaron que sólo se aceptarían guaraníes y no pesos argentinos. Esta situación derivó en un conflicto con la otra prestataria del servicio internacionl Casimiro Zbikoski.

Esto a su vez produjo el inicio de una medida de fuerza por parte los trabajadores del sector. FEPASA indicó en el nota que Itapúa Logística tienen hasta el 9 de noviembre para deponer la medida aplicada de manera unilateral sin consulta previa al organismo en cuestión.

Asimismo, el servicio internacional permanecerá interrumpido el miércoles y jueves de esta semana por tareas de mantenimiento. Hasta el momento no hay confirmación de la vuelta de los viajes.

El comunicado del FEPASA:

Me dirijo a Ustedes, en relación a la situación acaecida el pasado dia viernes 10 de noviembre de 2023, que derivd en la medida del operador Internacional Ferroviario Casimiro Zholoski SA, de no prestar servicio desde la Ciudad de Encarnación (Py) a la ciudad de Posadas (Arg.), como medida de protesta ante la decisión del Consorcio, que desde la fecha mencionada, para al pago del canon de ingreso a la Estación de Pasajeros de Encarnación, aceptará únicamente Guaranies y no más Pesos, como venia realizándose desde setiembre de 2022.

Al respecto, conforme a los términos del Contrato Vigente, se manifiesta que, de acuerdo a las Cláusula 13.3 «La información referente a las tarifas y precios, así como los términos y condiciones aplicables a les servicios ferroviarios prestados conforme a este contrato, deberá ser puesta a conocimiento de las respectivas usuarios y coordinada previamente con FEPASA. Y la cláusula 14.2 «Le foción de tarifas, así como su régimen general de aplicación, modificaciones y ajuste respecto a la prestación de servicios de transporte ferroviaria de pasajeros y cargas, de conformidad a la politica tariffario, se aplicará de común acuerdo entre FEPASA y la Contratista».

En ese sentido, FEPASA, como Autoridad de Aplicación y Control del Contrato suscripto con vuestra empresa, nos vemos en la obligación de señalar que el proceder del Consorcio Itapus Logística, no se enmarca dentro la norma contractual transcripta, teniendo en cuenta que ha realizado acciones de manera unilateral, sin consultar con nuestra Empresa tal cual lo establece el contrato, incumplimiento contractual que afecta principalmente a los usuarios

Por lo expuesto, Consorcio Itapua Logistica, deberá a rever de manera inmediata la disposición adoptada y por tanto volver a adoptar el mecanismo para el cobro del canon utilizado hasta el 9 de noviembre a fin de que el servicio de transporte ferroviario se restablezca para el bienestar de toda la población afectada. Quedan ustedes debidamente notificados.

Fuente: Agencia Hoy