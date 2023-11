Dios Salve a la Reina llega a City Center Iguazú

Dios Salve a la Reina, la banda argentina tributo a Queen, celebra su 25 aniversario con una trayectoria impresionante, se presentará el próximo viernes 8 de diciembre desde las 21 hs en las instalaciones de City Center Iguazú.

Considerados por muchos como el show sobre Queen más importante del mundo, la banda ha logrado cautivar a miles de fans alrededor del planeta con sus espectaculares presentaciones en vivo. Desde sus inicios en 1998, Dios Salve a la Reina ha mantenido una dedicación y fidelidad excepcional al legado musical de Queen.

Con su habilidad para recrear la música y la personalidad de Freddie Mercury, la banda ha conquistado al público con sus interpretaciones inolvidables de temas icónicos como «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You» y «We Are the Champions», entre otros. El espectáculo de Dios Salve a la Reina no solo se enfoca en la música, sino que también ofrece una experiencia visual impresionante.

Desde los vestuarios hasta la iluminación y los efectos especiales, la banda crea una atmósfera mágica y emocionante que hace que los espectadores sientan que están viendo a Queen en vivo. En su vigésimo quinto aniversario, Dios Salve a la Reina continúa consolidándose como una de las bandas tributo más importantes del mundo, honrando el legado de una de las bandas más influyentes e icónicas de la historia.

Si eres fan de Queen, no te puedes perder el espectáculo de Dios Salve a la Reina, una experiencia única y emocionante que te llevará de vuelta al mundo de Freddie Mercury y compañía. Podes adquirir tus entradas al evento a través de passline: https://www.passline.com/eventos/god-save-the-queen-dios-salve-a-lareina