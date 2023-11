“Hubo un universo de expresiones políticas acompañando a Massa, la debilidad conceptual de Milei es enorme”, apuntó Agustín Rossi

Tras el último debate presidencial de cara al ballotage 2023, Agustín Rossi, candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, dio su punto de vista y apuntó contra Javier Milei.

“Sergio Massa ayer estuvo muy acompañado por distintos actores políticos. Estuvimos los que lo venimos acompañando desde el primer día, pero además estaba Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista; Juan Manuel Urtubey y Graciela Camaño, que hace poco explicitaron el apoyo a la candidatura de Sergio”.

“Estaba el general Balza, símbolo de la democracia y de las instituciones armadas, que fue combatiente en la Guerra de Malvinas y además quien hizo la autocrítica más importante desde el punto de vista institucional del Ejército Argentino. También estaba Carlos Maslatón. Había un universo de expresiones políticas que muestra que la propuesta de Sergio de ser un candidato de unidad nacional recoge cada vez mayor cantidad de adhesiones”, agregó

“¿Milei qué gestionó? Fue empleado de Corporación América. Lo que mostró es que conoce una escuela económica, pero no sabe de salud, de educación, de seguridad”, continuó Rossi. Además, “se presentó como algo novedoso y ahora dice todo lo contrario a lo que está en su plataforma. Como todas las ideas que están en su plataforma generan rechazo, ahora dice lo contrario”.

Sobre el debate

“Milei mostró inconsistencias, inexactitudes, falta de propuestas. Tenés que quedarte callado en un debate. La debilidad conceptual de Milei es enorme”, dijo.

“Sergio se mostró como lo que es, el dirigente más preparado para ser presidente por los próximos cuatro años”, añadió.

Último tramo de la campaña

En ese aspecto, Rossi expuso que “la elección se gana el 19, no se ganó ayer. Hay que seguir trabajando, militando, hablando con cada uno de los argentinos, sobre todo con quienes no tienen decidido su voto”.

“Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo, con la misma humildad, con la misma propuesta. Yo ahora estoy en Comodoro Rivadavia, a la tarde estaré en Caleta Olivia, mañana voy a Corrientes, el miércoles a Santa Fe. Sergio también tiene sus recorridas y su agenda”, señaló.

“Ayer pensaba en el aliado de Milei, Macri, que está “missing”. No sé qué pasó porque ayer las voceras de Milei, que fueron Villarruel y Mondino, dijeron que no sabían por qué no había ido [Macri]. Tendrán que decir ellos qué es lo que pasó, pero fue notorio”, concluyó el candidato a vicepresidente por Unión por la Patria.