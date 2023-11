Copa de la Liga | Desde las 14:30, San Lorenzo visita a Defensa y Justicia en un duelo clave por entrar a las copas

Este domingo en Florencio Varela, por la fecha 13 de la Copa LPF, el Halcón de Varela recibe al Ciclón. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 14.30 y que puede ser decisivo en la clasificación a los torneos internacionales.

Defensa y Justicia y San Lorenzo se enfrentan el domingo a las 14.30, en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. El partido, por la 13° jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, es decisivo para ambos equipos ya que pueden quedar sin opciones de acceder a cuartos de final y también por la lucha por las Copas internacionales.

Cómo llegan Defensa y San Lorenzo al duelo por la Copa LPF

Defensa hace cuatro fechas que no logra un triunfo en Copa LPF. Luego de quedar eliminado en la Sudamericana logró superar a Lanús, avanzó por Copa Argentina por penales ante Chaco For Ever y sumó dos puntos de los últimos doce en juego. En su última presentación cayó 2-1 ante Estudiantes en La Plata. El Halcón está a cuatro puntos del último clasificado a cuartos de final y quedan dos partidos por disputarse.

San Lorenzo necesita de un milagro para meterse a los cuartos de final porque está a seis puntos de distancia del cuarto clasificado con seis puntos en disputa. En la jornada anterior el Ciclón y Boca empataron 1-1 en el Bajo Flores.

La probable formación de Defensa y Justicia

Cristopher Fiermarín; Nicolás Tripichio, Julián Malatini, Tomás Cardona, Darío Cáceres; Julián López, Alexis Soto, Santiago Solari, Gastón Togni y David Barbona; Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

El posible once de San Lorenzo

Augusto Batalla; Agustín Giay, Rafael Pérez, Carlos Sánchez, Gastón Hernández, Gastón Campi; Iván Leguizamón, Gonzalo Maroni, Jalil Elías y Nahuel Barrios; Adam Bareiro. DT: Rubén Insua.

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Tal vez te interese leer: Copa de la Liga | Racing y un buen triunfo ante Lanús para acercarse a los cuartos y a la Sudamericana

El historial entre Defensa y San Lorenzo

Defensa y San Lorenzo se enfrentaron 9 veces en el profesionalismo:

Defensa y Justicia ganó 2 partidos.

San Lorenzo ganó 5 encuentros.

Igualaron en 2 ocasiones.

Último enfrentamiento: empataron sin goles en la 15° jornada de la Liga Profesional 2023, el 8 de mayo, en el Estadio Pedro Bidegain.

Boca vs. Newell’s, por la Copa de la Liga: formaciones, hora y TV en vivo https://t.co/oxt8RV8APn — misionesonline.net (@misionesonline) November 12, 2023

Fuente: TyC Sports