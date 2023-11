Misiones se posiciona como el modelo antigrieta para todo el país

Lo planteó Carlos Rovira, el conductor del Frente Renovador, en el acto realizado con el candidato a presidente Sergio Massa, donde se anunció el inicio de la zona aduanera, la reducción de la tasa aeroportuaria de Puerto Iguazú y la quita de impuestos a los exportadores.

Con un discurso breve pero lleno de observaciones, Carlos Rovira, propuso a todo el país el modelo de la concordia, la unión y el entendimiento que se produce en la Tierra Colorada: “Acá está el elixir que cura la grieta, porque la tienen todos los misioneros, entendiéndonos, trabajando todos los días sin quejarse, pero llamando al otro, ‘trae tu idea que es bienvenida’. Ese es el elixir moderno que hoy quisiéramos compartir con nuestros visitantes”, manifestó.

Hablando desde Misiones, pero para que escuche todo el país, el conductor de la Renovación señaló: “La grieta está en nuestras mentes, no podemos vernos como enemigos, no podemos siquiera debatir esa palabra” y llamó a no permitir “que en nuestro territorio ingrese el odio, la incomprensión y la intolerancia”.

“Estoy seguro que en estos días que faltan para las grandes decisiones que va a tomar el pueblo argentino, nosotros con la concordia de ya estar y porque nos sentimos un paso hacia adelante, seguimos nuestros sueños porque sabemos que se pueden convertir en realidad con el sufragio”, indicó Rovira durante el acto desarrollado en el Centro de Convenciones.

Y siendo más específico en defender los intereses misioneros, como la creación de una zona diferencial para producir y competir con mayores ventajas, el dirigente renovador dijo: “Queremos decir con toda claridad que no nos sentimos integrados los misioneros, ni en nuestra historia que siempre ha sido mezquina y esquiva, ni en las concreciones. Estamos lejos de un concepto de país integrado y dinámico y donde cada uno de ustedes valgan lo mismo. Esa es la principal tarea pendiente.”

Y luego instó a Sergio Massa a comprometerse con una decisión administrativa del Estado Nacional que beneficie a los sectores del comercio, la industria, el turismo y la producción de Misiones: “él va a decidir con el compromiso que hoy tiene que hacer con los misioneros, de hacer con la pluma delicada y firme de la presidencia, ese decreto, esa plataforma que va a dar justicia a las injusticias. Es ese espacio diferencial distinto porque Misiones lo es, es una provincia singular (…) No hay otra igual en el país. Por eso desde aquí queremos producir, comerciar, fabricar todo lo que sea, no con migajas sino con lo que merecemos, un esquema competitivo que solo se puede dar aquí”, enfatizó.

A pocos metros del acto lo estaban escuchando cientos de empresarios misioneros, de la yerba, la foresto industria, el comercio, el turismo y la producción, que luego tuvieron otro encuentro con el candidato a presidente, donde también se anunciaron beneficios impositivos y económicos.

Rovira llamó a votar con libertad pero no a cualquier precio: “El precio es la dignidad de nuestro pueblo, el precio es remontar esta mochila que no la decidió Sergio, que la lleva adelante no importa. Este es el tiempo, hay que hacerse cargo como lo está haciendo, la economía y lo que no funciona no lo decidió él”.

Y por último recordó el contundente apoyo que recibió la Renovación de parte del pueblo de Misiones, con un gobierno que se prepara para profundizar el camino de crecimiento y concreciones que se viene transitando: “el capítulo que vamos cerrando en el año lo iniciamos en mayo donde el pueblo misionero, de manera contundente y determinante, puso a los nuevos gobernantes hoy Hugo y Lucas, que son la síntesis de la experiencia, la tranquilidad y la firmeza para gobernar en estos tiempos y la juventud que dio paso a esta renovación neo que se hace carne en el país desde Misiones y son todos ustedes caras jóvenes, bienvenidos porque es el presente y el futuro al mismo tiempo”.