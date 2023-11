La Ultimate Fighting Championship (UFC) ha sido la cuna de algunos de los momentos más sorprendentes y emocionantes en la historia de las artes marciales mixtas (MMA). La adrenalina de un knockout (KO) no solo electrifica a la multitud sino que a menudo altera el rumbo de los luchadores involucrados.

Estos son cinco de los KO más impactantes que han dejado huella en el octágono:

1. Holly Holm vs. Ronda Rousey

La noche del 14 de noviembre de 2015, en UFC 193, el mundo presenció uno de los giros más dramáticos en la historia de las MMA. Ronda Rousey, invencible hasta ese momento, entró al octágono con confianza, pero Holly Holm cambió sus planes. Utilizando una combinación impecable de boxeo y patadas, Holm ejecutó una patada a la cabeza que dejó a Rousey inconsciente. Esta lucha no solo cambió la percepción del poder femenino en el deporte, sino que también mostró cómo un atleta podría superar todas las expectativas con técnica y estrategia.

2. Matt Serra vs. Georges St-Pierre

En un giro inesperado que sacudió hasta el sector de las apuestas UFC, Matt Serra, se enfrentó al campeón de peso welter Georges St-Pierre en UFC 69. La pelea apuntaba a St-Pierre como ganador, pero todo dio la vuelta. Con una serie de poderosos golpes, Serra puso a St-Pierre en la lona, obteniendo el título y creando otro de los KO más memorables en la historia de UFC. Este momento subraya la naturaleza impredecible de las MMA, donde cualquier luchador puede triunfar sobre el favorito, un detalle que los aficionados de las apuestas online siempre deben recordar.

3. Anderson Silva vs. Vitor Belfort

Anderson Silva, conocido por su destreza y habilidad en el octágono, se enfrentó a Vitor Belfort en UFC 126 con el título de peso medio en juego. La pelea alcanzó su clímax en el primer asalto cuando Silva lanzó una patada frontal que impactó directamente en el rostro de Belfort. Este KO no solo defendió su título sino que también se convirtió en una de las finalizaciones más icónicas de Silva, confirmando su legado como uno de los más grandes en UFC.

4. Conor McGregor vs. José Aldo

UFC 194 albergó una de las peleas más anticipadas por el título de peso pluma entre José Aldo y Conor McGregor. La tensión entre ambos competidores había crecido enormemente en la previa del combate, pero nadie esperaba que se resolviera en solo 13 segundos. McGregor, con su izquierda precisa, mandó a Aldo al suelo, reclamando el título y registrando el KO más rápido en una pelea por el título en la historia de UFC. Con este momento se destacó a McGregor y su capacidad para finalizar peleas en un abrir y cerrar de ojos.

5. Dan Henderson vs. Michael Bisping

En UFC 100, dos de los pesos medios más destacados se enfrentaron en una pelea que tendría repercusiones duraderas. Michael Bisping, conocido por su boxeo y movimiento, fue desafiado por la potencia y experiencia de Dan Henderson. En el segundo asalto, Henderson conectó un overhand right que no solo derribó a Bisping sino que con un seguimiento en el suelo selló uno de los KO más brutales de UFC. Este combate no solo fue significativo por la victoria de Henderson sino también por cómo Bisping pudo recuperarse y eventualmente convertirse en campeón de la división.