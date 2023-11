Escándalo en la final del Mundial de Talla Baja: Paraguay se enojó por las decisiones arbitrales y abandonó la cancha cuando Argentina ganaba 3-1

Ocurrió a falta de 4m19 para el final del primer tiempo cuando los visitantes decidieron dejar la cancha. Hubo bronca por los fallos arbitrales y un escupitajo desencadenó la bronca.

Cuando la Selección Argentina se imponía por 3-1 y quedaban 4m19 para el final del primer tiempo, los jugadores de Paraguay decidieron abandonar el partido que se disputaba en el Polideportivo Malvinas Argentinas de la Ciudad de Buenos Aires.

Los futbolistas del conjunto visitante se enfurecieron con el árbitro por los fallos que, según su parecer, beneficiaban al conjunto local. Todo explotó con el tercer tiro castigo -que desencadenó en el tercer gol argentino-, ya que los paraguayos consideraban que no había sido mano. En ese momento, uno de los espectadores lanzó un escupitajo que terminó impactando contra un árbitro.

El entrenador de Paraguay, visiblemente molesto, protestó por todo lo que venía ocurriendo y fue expulsado. Acto seguido, después de una invasión de allegados, les ordenó a sus pupilos que dejaran el campo de juego. Los visitantes contaban con el respaldo de las delegaciones de Brasil y Bolivia que les recomendaban meterse en los vestuarios.

Tal vez te interese leer: CONMEBOL confirmó la fecha para el sorteo de la Copa América 2024

Argentina, que había arrancado abajo en el marcador gracias a una temprana aparición de Pedro Ruiz, pasó al frente gracias un triplete de Catriel Brassesco, que mostró su potente pegada y dio vuelta la historia a través de sendos tiros castigo por penalización a los paraguayos.

Una vez calmada la situación y después de un pedido del entrenador de la Argentina, Mariano Rojas, para descomprimir la situación, los jugadores de Paraguay volvieron a la cancha, pero sólo para saludar a los espectadores.

«Es muy obvio el robo que nos hacen», denunció Eduardo Martínez, arquero de Paraguay, indignado con la situación. Y siguió: «Acá el equipo decidió, lo decidimos todos, no jugar esta Copa. A mi compañero se le fue la pelota con la cara y nos cobraron mano, cosa que no fue. Después tenemos otro video que vienen a cambiar la numeración de la falta, y nosotros tenemos dos estrellas. Una, dos: las ganamos con huevo y con garra, no robando».