Condenaron a Robert De Niro a pagarle 1,3 millones de dólares a una empleada que lo denunció por maltrato

Un jurado de los Estados Unidos encontró responsable a la productora de Robert De Niro de discriminación por género a una exempleada que denunció al actor y a su empresa por haberla obligado a hacer trabajos “estereotípicamente femeninos”.

La productora Canal Productions deberá pagarle 1,3 millones de dólares a Graham Chase Robinson, la denunciante del protagonista de Buenos muchachos. De Niro había admitido en los tribunales que la había maltratado e insultado. “Sí. Está bien. La reté. Levanté la voz”, había declarado, en el comienzo del proceso oral.

El juicio se había iniciado, luego de que Graham Chase Robinson denunciara al actor por contacto físico no deseado y de haberle hecho comentarios de índole sexual. En el veredicto, el jurado no encontró culpable individualmente a De Niro, pero sí a su productora.

La compensación de 1,3 millones de dólares también cubrió el reclamo de Robinson por represalias, ya que aseguró que De Niro se negó a escribir una carta de recomendación o a pagarle una indemnización.

El jurado desestimó la demanda original que presentó Canal Productions contra Robinson, en la que acusaba a la mujer de usar la tarjeta corporativa para gastos personales, de reclamar millones de millas aéreas y de pasar “horas viendo Netflix” en horario de trabajo.

“Estamos complacidos de que el jurado viera lo que nosotros vimos y diera un veredicto a favor de Chase Robinson”, escribió en una declaración para la agencia AFP el abogado de la mujer, David Sanford.

Durante los primeros días del proceso, se conoció que en los tribunales De Niro dijo que la forma de haberse dirigido a su empleada no era propio de él. “Yo no grito. ¿Quiere poner en disputa eso? Eso es algo que yo no hago”, lanzó.

El ganador del Oscar aseguró que podría haberla llamado de diferentes maneras, “petulante”, “malhumorada” y “mocosa mimada”, en lugar de gritarle o maltratarla, reconoció.

Graham Chase Robinson no era una empleada más. Durante años había formado parte del núcleo más cercano a De Niro en Canal Productions, como vicepresidenta de Producción y Finanzas, de donde fue despedida.

En 2019, la empresa le inició una demanda por 6 millones de dólares, y la despidió. Luego, Robinson le hizo una contrademanda a De Niro y a su empresa por 12 millones de dólares, en la que lo acusó al actor de hacer comentarios sexistas, de maltratarla, de generar un ambiente tóxico de trabajo y de darle “tareas laborales estereotípicamente femeninas”.

Fuente: TN

Condenaron a Robert De Niro