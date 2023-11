Streptococcus pyogenes: “La conocemos por causar faringitis pero la alerta sanitaria se debe al aumento de casos invasivos graves”, afirmó una infectóloga pediátrica

La Dra. Verónica De Schuster del Hospital Pediátrico de Posadas advirtió sobre el alarmante aumento de infecciones invasivas graves causadas por el Streptococcus pyogenes, especialmente en niños y adolescentes. Subrayó la importancia del diagnóstico precoz y el uso responsable de antibióticos para combatir esta bacteria, que antes se limitaba a causar faringitis y escarlatina.

Verónica De Schuster – República

El panorama sanitario de Uruguay y Argentina experimenta un giro preocupante debido al aumento de casos de infecciones causadas por el Streptococcus pyogenes, una bacteria que tradicionalmente fue asociada con faringitis pero que ahora muestra cepas capaces de desencadenar enfermedades invasivas mucho más graves. La Dra. Verónica De Schuster, infectóloga pediátrica del Hospital Pediátrico Fernando Barreyro de Posadas, se refirió al tema.

«El Streptococcus pyogenes es una bacteria que conocemos bien por causar faringitis estreptocócica, sin embargo, la alerta sanitaria actual se debe al incremento en el número de casos de formas invasivas de la enfermedad», explicó la experta.

Según mencionó la Dra. De Schuster, la bacteria puede invadir el cuerpo humano más allá de la faringitis o escarlatina, conduciendo a padecimientos más severos. «Los cuadros más frecuentes de estas formas graves pueden ir desde fascitis necrotizantes hasta sepsis y neumonía», aseguró. Estas complicaciones no se limitan a un grupo etario específico, debido a que afectan principalmente a menores de 16 años, aunque los menores de 10 años pueden ser más susceptibles a las formas invasivas.

Respecto a cómo se propaga este patógeno, la infectóloga ponderó el rol de la higiene y la prevención. «La mayoría de los menores de 15 años están colonizados por este germen. La transmisión se da a través del contacto con las secreciones de una persona infectada o superficies contaminadas. Por ello, el lavado de manos y la limpieza de superficies son esenciales», remarcó.

La especialista también abordó el tema de los síntomas que deben alertar a los padres para buscar atención médica. «Si bien la fiebre y el dolor de garganta pueden ser indicativos de una faringitis, síntomas como fiebre alta, lesiones graves en la piel, no se alimenta, cuadro respiratorio grave o un estado general muy decaído son señales de alarma para una consulta urgente», precisó De Schuster .

Para cerrar, hizo un llamado a la responsabilidad en el uso de medicamentos. «Es crucial no automedicarse. Estas infecciones requieren tratamiento antibiótico específico, pero hay que evitar el uso indiscriminado para prevenir resistencias bacterianas porque si no, en pocos años ya no vamos a tener con qué tratar a las bacterias y ahí sí va a ser un problema», advirtió, señalando que los antibióticos deben ser recetados por un profesional.

