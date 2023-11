Sergio Massa en Misiones: anunció la reducción de la tasa aeroportuaria en el aeropuerto de Puerto Iguazú

El Ministro de Economía de Argentina y candidato a la presidencia, Sergio Massa, brindó una conferencia de prensa en la provincia de Misiones, donde destacó el éxito del programa PreViaje y abordó temas cruciales para el desarrollo económico y turístico del país.

Durante la conferencia, Massa informó que de los 7 millones de argentinos que utilizaron el programa PreViaje, más de medio millón eligieron Misiones como destino. En este contexto, resaltó la importancia del sector hotelero, que ha sido el principal generador de empleo en los últimos dos años.

Además, hizo hincapié en la necesidad de presibilidad para la inversión y la importancia de alinear los incentivos en el sector turístico y señaló que «el 19 de noviembre se definirá si el programa PreViaje continúa en Argentina», expresando su creencia en la relevancia de este sector en una economía global.

El presidente también abordó la protección del medio ambiente, proponiendo penas de 3 a 8 años de prisión para aquellos que talen bosques, rompan humedales y contaminen ríos. En este contexto, Massa destacó que ciertos aspectos de la vida no tienen precio y deben ser protegidos. «Nada de una multa, no todo tiene precio en la vida, hay cosas que no se arrgelan con plata”.

«Es imposible pensar que podemos defender a Iguazú como destino turístico, destino de naturaleza, si hay gente que empieza gobernar la argentina cerrando parques nacionales y planteando que el cambio climático es una mentira» remarcó.

Por otro lado, Massa enfatizó la importancia de fortalecer la conexión con Brasil y Paraguay, manifestando la necesidad de modernizar los pasos fronterizos y hacer más ágiles los cruces, simplificando trámites burocráticos.

Asimismo, anunció la reducción de la tasa aeroportuaria en el aeropuerto de Iguazú para competir con Foz de Iguazú, buscando potenciar la conectividad internacional y consolidar a las Cataratas como un destino de excelencia global.

En este sentido manifestó «Cuando la cola del puente en Posadas y en Iguazú, es de allá para aca, significa que estamos generando trabajo, divisa y comercio. Tenemos que seguir con la cola de allá para aca, porque tenemos los brazos abiertos para recibir mas brasileros y paraguayos».

Además, el Ministro abordó la eliminación de subsidios, señalando que esto no solo afectará los precios del transporte público, sino que también impactará en programas como Ahora Misiones, que recibe subsidios por 948 millones de pesos mensuales y subrayó la necesidad de cuidar estas cuestiones para garantizar el desarrollo económico.

Finalmente, Sergio Massa propuso un compromiso en caso de ser elegido presidente: la exención de impuestos internos nacionales para cada dólar incremental exportado desde el primero de enero. Con este anuncio, Massa busca fomentar la competitividad y trabajar en la construcción de un gobierno de unidad, dejando de lado las divisiones políticas.

Por primera vez no vamos a ser deficitarios el año que viene, sino que además vamos a ser superavitarios y exportadores de gas y de petróleo» aseguró el candidato a presidente.

Por último, se dirigió a los votantes y expresó «Les quiero pedir que, entendiendo que tenemos problemas, a que se animen a construir con nosotros esta idea del entierro definitivo de la grieta y la construcción de un gobierno de unidad».