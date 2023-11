Riesgo de derrumbe en edificio de avenida Mitre: “No pido que me den un lugar, sino que me den mis cosas”, dijo una inquilina afectada

Graciela, una inquilina afectada por el orden de evacuación ante el riesgo inminente de colapso del edificio de la avenida Mitre, entre San Luis y Junín de Posadas, contó la situación de incertidumbre que experimentan desde el día sábado. Además, solicitó una solución de las autoridades para que le permitan recuperar sus pertenencias.

Graciela – FM Show de los Impactos

Según el ingeniero estructural Kristian Edsberg, quien ha estado siguiendo de cerca el caso del edificio, «no hay otra salida que la demolición controlada del edificio de Mitre entre Junín y San Luis». Además, Edsberg señaló que los desplazamientos en la estructura habían comenzado hace mucho tiempo, y este edificio soportaba un peso mucho mayor del que estaba proyectado para resistir.

“Todavía no se puede ingresar al departamento. Aparte, justamente uno, por sentido común no más, y por seguridad propia, no lo haría», manifestó Graciela, inquilina del edificio.

Sin embargo, otra de las advertencias del ingeniero consultor al que recurrió la Municipalidad de Posadas es que tampoco se recomienda a los ocupantes del edificio ingresar para recuperar sus pertenencias. Esta declaración generó preocupación en Graciela, quien admitió que solo pudo rescatar algunos papeles y muy pocos objetos personales.

En cuanto a la respuesta de las autoridades, Graciela expresó su frustración: «Siento que no tengo respuesta. A mí nadie me llamó. Solamente ustedes los medios, pero nadie me llamó para decirme, ‘mire, tenemos un lugar donde usted pueda habitar, o donde usted pueda llevar sus cosas».

En este sentido, la inquilina enfatizó las dificultades que enfrentan las familias afectadas, especialmente aquellas con niños. «Familias con chicos que no pudieron retirar las carpetas y la mochilita escolar de los chicos porque estaban en el interior», lamentó.

«Tendría que haber habido por lo menos un movimiento de, no sé, sostener esas vigas que están mal, poner hormigón o algo, para que se puedan sacar las cosas de ahí. Por lo menos, o sea, no pido que me den un lugar, sino pido que me den mis cosas», concluyó la inquilina la afectada.

Mientras tanto, Graciela y otras familias se encuentran en una situación de incertidumbre, y esperan soluciones concretas frente a esta problemática de acceso a su vivienda.

