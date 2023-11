Posadas | Referente de supermercadistas destacó la opción de segundas marcas de calidad e instó al consumo de producción local de temporada

Frente a la coyuntura económica, Nelson Lukoski, referente de supermercadistas en Posadas, comentó que en Misiones ofrecen segundas marcas de calidad a costos accesibles, una estrategia que beneficia tanto a consumidores como a comerciantes. Además, recomendó la elección de productos locales de temporada y compras en stock para paliar la inflación en el hogar.

La situación en el mercado de supermercados se ha vuelto un tema de conversación importante. A pesar de los desafíos, la adaptación se ha convertido en la clave para sobrevivir en un entorno económico complejo signado por el año electoral en Argentina.

Uno de los temas que ha llamado la atención es la proliferación de marcas en las góndolas. Nelson Lukoski, referente de supermercadistas en Posadas, explicó que «Misiones es una de las pocas provincias donde no se comercializan terceras marcas», pero ha habido una aparición de segundas marcas derivadas de reconocidas primeras marcas.

«Lo que sí se está dando es la aparición de nuevas marcas que en realidad son las primeras marcas que, para no tener que bajar el precio de sus primeras marcas por una cuestión de marketing, están sacando segundas marcas a un precio más bajo,» afirmó Lukoski. Estas segundas marcas ofrecen productos de calidad similar pero a precios más accesibles.

Con una práctica cada vez más común en productos como fideos y leche líquida, los supermercados buscan ofrecer opciones más accesibles sin sacrificar la calidad. «Si antes estas empresas vendían 10 packs de su primera marca, y hoy lo han bajado por una cuestión de precio; sacan estas segundas marcas con el mismo producto a un mejor precio», indicó.

Además, en el caso de productos como arroz, la escasez se ha vuelto un problema debido a la falta de producción y a las entregas programadas por cupos. El comerciante mencionó que esto puede llevar a que los estantes se queden sin ciertos productos en un momento dado.

«En el país hay tres o cuatro empresas nomás que son las que envasan el producto. En algunos casos, algunas empresas llevan su producto para hacer el packaging y el precio que se da es según el rótulo que le ponen y la marca que le ponen. Entonces a veces estás comprando un puré de tomate de distintas marcas, pero el contenido es el mismo», destacó Lukoski.

En cuanto a las estrategias para potenciar el mercado, Lukoski señaló: «Lo que le venimos aconsejando a la gente es que hagan su stock, previendo lo que pueda pasar en diciembre o enero, independientemente de quién gane las elecciones. Cuando se produzca una inflación de un 50% la gente tiene los productos comprados con anterioridad para un mes».

Por otro lado, el tema del dólar también sigue siendo un factor clave en la industria de los supermercados. Los productos importados se ven afectados por las fluctuaciones en la tasa de cambio, y la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue se ha vuelto insostenible. «No encontrás un atún, no encontrás un champiñón, no encontrás un palmito. Son productos que entran importados, y como el dólar oficial no existe para eso, el producto ha desaparecido», expresó con preocupación.

A pesar de los retos, Lukoski mantiene una visión práctica y adaptativa, destacando la costumbre de los misioneros de optar por segundas marcas y buscar alternativas más económicas. «Si no tenés papas y, bueno, la papa costaba 500 pesos el kilo y comés mandioca. Si el tomate no se puede consumir porque está muy caro; ahora estamos con pepino de la zona», concluyó, instando a la flexibilidad y adaptación como claves para navegar la economía actual.

En esta misma línea, insistió que la fluctuación de precios en frutas y verduras debido a factores climáticos no debe considerarse como una referencia para medir la economía en su conjunto.

