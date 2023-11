El Sartori Motos Racing comenzó la disputa de la 97ª edición del FIM International Six Days of Enduro (ISDE) en San Juan

Los pilotos del Sartori Motos Racing, Maximiliano Sartori (Husqvarna), Santiago Boiko (Gasgas) y Pablo Toller (Beta) comenzaron hoy con la disputa de la 97ª edición del FIM International Six Days of Enduro (ISDE) Argentina, que se realiza hasta el sábado en la provincia de San Juan.

Luego de la durísima primera etapa, que tuvo 226 kilómetros y que estuvo marcada por el intenso calor, el piloto de Alem, Maxi Sartori (Husqvarna) se ubica en la 29° posición de la categoría C2 con un acumulado de 9h09m28s. El ganador de la primera etapa en la Clase C2 fue el estadounidense Preston Campbell (Honda) con 7h41m07s. La C2 tiene 103 inscriptos. La general la viene dominando el español Joshep García con 7h10m47s.

Por su parte Boyko (Gasgas) tuvo problemas con la batería de su moto y quedó en la posición 53 en la C1 con tiempo de reenganche. Por su parte Pablo Toller (Beta) también tuvo inconvenientes mecánicos, quedó en el quinto tramo del día, recibió una penalización de 30 minutos, y marcha en la 39° posición en la C3.

El Sartori Motos reparó las tres máquinas y quedaron en parque cerrado ubicado en el Autódromo del Villicum –epicentro de la prueba- para comenzar mañana la etapa 2 que tendrá una extensión de 230 kilómetros.

El equipo misionero tiene como jefe de equipo al ex mundialista Néstor Sartori quien comentó “fue una etapa durísima muchos pilotos no pudieron terminar por el calor, se desmayaron varios, muchas motos tuvieron problemas porque el trazado fue durísimo. Maxi terminó con lo justo ya reparamos la moto y metimos en parque cerrado sin penalización. Los otros chicos tuvieron distintos problemas, pero están en carrera con penalizaciones. Es tan duro esta fecha del mundial que para mañana estaba pautado dos vueltas y ahora los organizadores están evaluando hacer una sola vuelta porque hace mucho calor y el circuito se rompe muy rápido”.

Un mundial

El Six Days es una auténtica prueba de fiabilidad mecánica y de habilidad de los pilotos, que tiene como particularidad que no se les permite ningún tipo de asistencia externa durante las distintas jornadas. Una vez que el piloto y la moto inician la prueba, es responsabilidad del corredor finalizar su trayectoria diaria sin ayuda. Al final de cada jornada, los equipos dispondrán de 15 minutos para realizar las tareas necesarias, como el cambio de neumáticos, cambio de aceite o mantenimiento general.

Un total de 80 equipos procedentes de Chile, Estados Unidos, Alemania, Brasil y de toda la Argentina se dan cita en San Juan. La competencia tiene 340 participantes en las divisionales FIM World Trophy, FIM Women’s World Trophy, FIM Junior World Trophy. La competencia tiene una extensión de 1500 kilómetros divididas en 6 etapas.

El Six Days es la carrera de motos off-road más antigua del calendario de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Con 110 años de historia, los Seis Días Internacionales de Enduro (International Six Days of Enduro), nació en 1913 en Reino Unido y su larga historia sigue desarrollándose, solo interrumpido por las dos guerras mundiales y la pandemia del COVID en 2020. El Six Days es la carrera de motos off-road más longeva del calendario de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).