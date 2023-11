Posadas | Juicio Antonella Bernhardt, día 1: Vargas acusó a la víctima de extorsionarlo con un video íntimo y afirmó que “se cayó sobre el cuchillo” tras un forcejeo

A las 8.45 horas de este lunes, inicio el debate oral y público que busca esclarecer el expediente por el crimen de Rocío Antonella Bernhardt (27), registrado el 3 de abril de 2019 en un departamento sobre calle Comandante Miño de Posadas.

Cristian Daniel Vargas, de oficio fotógrafo, llegó a juicio imputado por el delito de homicidio agravado por femicidio, que prevé una pena de prisión perpetua, según lo estipula el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal de la Nación Argentina.

Mario Ramírez, defensor oficial, estará a cargo de la defensa de Vargas. Martin Rau, llevará adelante el Ministerio Público Fiscal, mientras que Mauricio Vergara comandará la querella en el debate que finalizaría el próximo viernes.

El Tribunal Penal, presidido por Viviana Cukla y compuesto además por Gustavo Bernie y Ángel Dejesus Cardozo, dio inicio al debate pasadas las 8.45 horas de este lunes en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia, en esta capital.

Al inicio de la audiencia, tanto el fiscal, como el defensor y el querellante particular, solicitaron incorporar por lectura la declaración de cuatro efectivos de la Policía de Misiones que estaban citados para hoy. Por secretaria, dieron lectura al requerimiento de elevación a juicio realizado por la Fiscal Adriana Herbociani.

La víctima, Rocío Antonella Bernhardt, alquilaba el departamento letra A, en el primer piso de un edificio ubicado sobre la calle Comandante Miño en el barrio El Brete de Posadas.

Según la reconstrucción de los hechos realizados por la fiscal de Instrucción, Vargas y Bernhardt aquel 3 de abril de 2019, mantuvieron una discusión. El fotógrafo la agredió con golpes y maniobras asfixiantes y, con un cuchillo, le propinó una puñalada en la garganta, provocándole la muerte instantánea. La víctima estaba tirada boca arriba, entre la cama y la pared, con sangre alrededor, cuando entraron los vecinos y policías. Cristian Daniel Vargas tenía escoriaciones superficiales en el cuerpo.

Los vecinos del edificio escucharon gritos de auxilio y asfixia, “como que alguien pataleaba”. Aquel mediodía, las vecinas golpearon la puerta del departamento de la joven pero nadie salió, le avisaron a la dueña del edificio que algo le había pasado a Antonella.

Se acercaron nuevamente y “un muchacho que estaba adentro, nos dijo que estaban discutiendo pero que no pasaba nada, que ella estaba sin ropa y llorando y que iba a bajar más tarde”. El asesino, iba a la pieza y hacía como que hablaba con su víctima, tenía puesta una remera roja, según afirmaron. “Buscó una cámara de fotos de la mesa y más tarde se fue”.

Vargas bajó las escaleras y la dueña del edificio, Viviana, gritó y le recriminó la actitud y lanzó “que cagada hiciste”.

13.34 horas del aquel fatídico mediodía, llamaron al 911 y reportaron el presunto homicidio, pero Cristian Vargas ya no estaba más en el lugar. “La ambulancia llegó a las 10 minutos. A la policía le mostraron el vídeo del hombre y salieron a buscarlo”. Una de las testigos grabó al acusado cuando salió del departamento de la víctima.

Según lo afirma la Fiscal en su elevación a juicio, al otro día del crimen, Cristian Vargas ofreció su servicio de catering en un colegio de Posadas. Dieron aviso a la Policía y más tarde lo detuvieron.

La autopsia al cuerpo de la víctima determinó que el deceso es vinculante a causa violenta, tras un shock hipovolemico, con lesiones gravísimas realizadas con un objeto cortopunzante que ingresó por el cuello, con coleta de salida del lado izquierdo, con un sangrado masivo y rápido.

Me defendí

La presidenta del Tribunal dio por comenzada la etapa de juicio y como primera instancia, citó al frente al imputado Cristian Vargas y le preguntó si quería declarar. El encartado expresó que prefería que se lea su declaración en instrucción y luego respondería a preguntas de las partes.

Recordó que al momento de los hechos estaba casado y contó que está a una materia de terminar la secundaria, es decir se encuentra estudiando actualmente en su lugar de detención. En aquel entonces, se ganaba la vida como instructor gastronómico, chef de cocina y fotógrafo.

Vargas explicó que se había contactado con varias mujeres a través de la aplicación de citas “badoo”, una de esas era Antonella, a quienes les ofrecía sesiones de fotos, en muchas ocasiones, con lencería. “Llegué y le avisé que estaba afuera, esperé como 20 minutos que saliera e ingresé al domicilio. Ella había ido a la comercio 6 a entregar el presupuesto para un servicio de catering”, esto último haciendo referencia a que mantenía una relación comercial con la víctima.

Continuó relatando que llegado el mediodía, se fue a un kiosco a comprar una gaseosa para el tereré, en lo que tardó entre diez y quince minutos. “Yo en mi declaración ante el Juez Verón le dije que no decía malas palabras, pero tuve que contarle lo que Antonella me había propuesto ese día. Nosotros no teníamos mensajes de confianza, me sorprendió lo que ella me había dicho. Estaba recostada sobre un mueble y me dice `Cristian, te quiero chupar la p…, yo le mire y me empecé a reír y le dije bueno´”.

Ante las preguntas del fiscal Martín Rau, Vargas concluyó que la víctima había grabado la felación para pedirle plata a cambio de no enviarle ese vídeo a su esposa. “Le quite el celular, ella agarró un cuchillo y forcejeamos”.