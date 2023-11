Inició el debate por el brutal femicidio de Antonella Bernhardt en Posadas

En el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia, se lleva adelante el debate oral y público para esclarecer el expediente por la muerte de Antonella Bernhardt (28) en 2019. Cristián Daniel Vargas podría ser condenado a prisión perpetua.

El Tribunal Penal Uno de Posadas fijó para este lunes 6 de noviembre la fecha de inicio del juicio oral para esclarecer el femicidio de Antonella Bernhardt (27), quien fue asesinada de una puñalada en la garganta dentro de su departamento en el barrio El Brete. El acusado, el fotógrafo Cristian Daniel Vargas, de 32 años, enfrentará un proceso legal que se llevará a cabo, se prevé, hasta el viernes 10.

Se espera que en este juicio oral se escuchen los testimonios de aproximadamente treinta testigos, incluyendo peritos, investigadores, vecinos y familiares de la víctima y del acusado. El proceso se llevará a cabo nuevamente en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Palacio de Justicia.

Para este caso, el Tribunal Penal Uno, estará conformado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y Ángel Dejesús Cardozo. Martín Rau, en representación del Ministerio Público Fiscal, estará a cargo de la acusación, mientras que el imputado, Cristian Daniel Vargas, contará con la defensa de Mario Ramírez en calidad de defensor oficial.

La carta de la familia de Antonella

La expresión de dolor se hace carne en las palabras del padre de Antonella: “¿cómo le explico a mi nieta de tres años que nunca va a conocer físicamente a su tía porque un individuo, en su retorcido machismo, no aceptó un NO como respuesta y decidió matarla?”.

Luego de cuatro años y con un fuerte reclamo de justicia, la familia de Antonella Bernhardt confirmó que el 6 de noviembre comenzará el juicio por el femicidio de la joven que fue asesinada dentro de su casa en el barrio El Brete de Posadas. Será hasta el 10 de noviembre, donde Cristian Daniel Vargas enfrentará los cargos como el principal acusado.

El padre de Antonella, Carlos Bernhardt, recordó que hecho fue el 4 de abril del 2019. “En su momento fue titular en primera página de los diarios, se habló de ello en todos los medios, pero después tuvimos que esperar. Pasaron cuatro años y medio desde aquella fatídica fecha, pero para nosotros, su familia, ha sido un tiempo mucho mayor, tiempos de dolor, de incertidumbre y de preguntarnos hasta cuándo tendríamos que esperar para que esto llegue a juicio. Por fin se puso fecha. Comienza el 6 de noviembre de 2023”, expresó.

La fecha del juicio fijó el Tribunal Penal Uno de Posadas y el proceso será en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Palacio de Justicia donde se espera la declaración de unos 30 testigos, incluida la familia que actuará como querellante en la causa.

Tal vez te puede interesar leer: Prisión preventiva para el femicida de Estefanía Dos Santos en San Pedro

“¿La indudable condena nos dará algún alivio, algún consuelo? Probablemente no. Hay daños que son irreparables y, por mucho que haga el Poder Judicial, no lo podrá remediar. Lo que si pueden hacer es extremar recursos para que estos hechos no se repitan, especialmente en aquellos casos donde hay indicios previos. Debo hacer todo lo que esté legalmente a mi alcance para evitar que este hombre pueda transitar libremente en nuestra sociedad”, sentenció Bernhardt.

Carlos subrayó el acompañamiento de vecinos, vecinas y organizaciones feministas que marcharon con la consigna “NI UNA MENOS” para exigir un juicio con perspectiva de género. “Estos cuatro años sirvieron para la reflexión. Recuerdo el acompañamiento que tuvimos con las marchas en las que participé antes por situaciones similares, los consejos que, por mi conciencia y mi trabajo, me vi obligado a dar a jóvenes que tenían problemas de violencia con sus parejas. Recién en esos momentos percibí que nunca me había resultado indiferente el tema. No puedo dejar de agradecer a innumerables personas que nos han acompañado, muchas de ellas desconocidas; y a instituciones que lo han hecho, como el Instituto Carlos Linneo, la Facultad de Arte y Diseño, la Universidad Nacional de Misiones y organizaciones como NI UNA MENOS y MUMALA, entre tantas otras”, remarcó.