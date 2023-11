Cómo le fue a Boca en las finales de Copa Libertadores que disputó

(NA)- El Xeneize logró dar la vuelta en seis oportunidades. Las últimas dos las perdió.

Boca buscará este sábado alzar su séptima Copa Libertadores y así convertirse en uno de los más ganadores del certamen, luego de 16 años en los que tuvo dos traspiés que le impidieron lograr este hito.

El conjunto de Jorge Almirón enfrentará a Fluminense el 4 de noviembre en el mítico estadio Maracaná, con la ambición de lograr el tan ansiado trofeo y así igualar a Independiente como los más coronados del certamen con siete conquistas.

El equipo de La Ribera está acostumbrado a disputar estos duelos de alta magnitud, incluso, estará su duodécima ocasión.

La primera final que disputó Boca en la Copa Libertadores data de 1963: el elenco dirigido por Aristóbulo Deambrossi enfrentó al poderoso Santos de Pelé, que lo derrotó tanto en el Maracaná (3-2) como en La Bombonera (2-1).

Recién volvería a esta etapa en 1977 de la mano de Juan Carlos Lorenzo, quien logró romper el maleficio y levantó su primera Libertadores luego de batir a Cruzeiro. Como el resultado global de la ida y la vuelta terminó empatado (1-0 para el Xeneize en Argentina y el mismo marcador en Brasil a favor del club de Belo Horizonte), tuvieron que ir a un partido desempate en el Centenario de Uruguay, recinto histórico en el que Boca se impuso por penales tras igualar sin goles.

Al año siguiente el Xeneize se dio el lujo de repetir la hazaña en su propio estadio: no debió disputar un tercer encuentro, ya que el equipo de Lorenzo venció a Deportivo Cali en la Argentina con un contundente 4-0, gracias a los goles de Hugo Perotti (2), Ernesto Mastrángelo y Carlos Salinas, luego de empatar 0-0 en tierras colombianas.

Boca tuvo la oportunidad de ser tricampeón de América en 1979, pero Olimpia de Paraguay lo destronó en plena Bombonera: si bien terminaron igualados sin emociones, la victoria del equipo de Asunción por 2-0 en la ida, con tantos de Aquino y Piazza, decretó el rumbo de la serie.

Después de 22 años de sequía, Boca volvió a gritar campeón de la Copa Libertadores en el 2000 ante Palmeiras y de la mano de Carlos Bianchi. La vuelta, disputada en el Morumbí de San Pablo, se definió a través de los penales, instancia en la que Oscar Córdoba brilló y atajó los dos remates que le dieron la tercera consagración.

El elenco del «Virrey» llegó a la final al año siguiente otra vez, aunque tuvo que sufrir para ganar la Copa: aunque derrotó a Cruz Azul en México en la ida con el tanto de Marcelo Delgado, los Celestes metieron la sorpresa en La Bombonera y forzaron la tanda de penales. Allí, el colombiano Córdoba se agigantó por segundo año consecutivo y le dio la cuarta Copa al Xeneize.

En el 2003 repitió el logro y ganó sin problemas en su cancha frente al Santos a través de dos goles de Marcelo Delgado. En Brasil ratificaría la consagración con otro gran triunfo por 3-1 de la mano de un joven y explosivo Carlos Alberto Tevez.

La época dorada de Bianchi finalizó en 2004, año en el que arribó a la final como candidato a quedarse con la Copa Libertadores. Sin embargo, los penales fueron una perdición y el humilde Once Caldas de Colombia, que llegaba de punto, lo sorprendió en la instancia decisiva y lo derrotó por 2-0 en la tanda.

La sexta y última conquista se dio en el año 2007: el Boca de Miguel Ángel Russo, con un exquisito Juan Román Riquelme, aplastó al Gremio de Brasil tras golearlo 3-0 en Buenos Aires y lo liquidó con un 2-0 en Porto Alegre.

Luego de esa Copa, arribó dos veces más a la final, aunque nunca pudo levantar el trofeo: primero cayó ante Corinthians en la edición 2012. Esa vez, tras el golpe, Riquelme anunció que estaba «vacío» y que se iba del club antes de caer por 2 a 0 en el cotejo de vuelta.

La última instancia decisiva la jugó en el 2018 contra River. Después del empate 2-2 en la ida y la suspensión de la vuelta por el ataque al micro de Boca en las inmediaciones del Monumental, el cuadro de la Ribera no pudo frente al Millonario el 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu. Fue derrota por 3-1 con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez.

Todas las finales de la Copa Libertadores que jugó Boca:

-Boca vs. Santos – 1963 (subcampeón).

-Boca vs. Cruzeiro – 1977 (campeón).

-Boca vs. Deportivo Cali – 1978 (campeón).

-Boca vs. Olimpia – 1979 (subcampeón).

-Boca vs. Palmeiras – 2000 (campeón).

-Boca vs. Cruz Azul – 2001 (campeón).

-Boca vs. Santos – 2003 (campeón).

-Boca vs. Once Caldas – 2004 (subcampeón).

-Boca vs. Gremio – 2007 (campeón).

-Boca vs. Corinthians – 2012 (campeón).

-Boca vs. River – 2018 (subcampeón).