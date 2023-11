Posadas | Las obras paralizadas en el Mercado Modelo La Placita debido a abundantes lluvias generan preocupación entre los comerciantes

María Eva Duarte, locataria del Mercado Modelo La Placita, expresó su preocupación sobre el estado actual de las obras en las instalaciones del reconocido espacio comercial de la capital provincial. También mencionó las consecuencias directas que esto acarrea en las ventas.

Este año, tras una larga lucha de parte de los comerciantes, se iniciaron las obras de remodelación en el Mercado Modelo La Placita de Posadas que buscan renovar el lugar con nuevas instalaciones sanitarias y techado. Más de 240 comerciantes forman parte del espacio que forma parte de la historia local y recientemente cumplió su 67ª aniversario.

Sin embargo, en un intento por mejorar la experiencia de visitantes y vendedores, concluyeron las obras en los baños pero siguen las del techo.

Al respecto Duarte comentó: “Las obras están bastante paradas, el tiempo no nos ayuda para nada, y eso hace que la obra se extienda mucho más. Y trae un montón de consecuencias, porque está todo tan parado, pero a su vez con tanta lluvia que nos perjudica mucho más porque los techos están de terror, cada vez que llueve más se están deteriorado y eso significa una gran pérdida para nosotros porque se pierde mucha mercadería, se moja, se manchan, y es todo un descontrol», explicó.

Consultada sobre las razones del retraso de las obras, afirmó: «Sin duda, del retraso de las obras hay varias razones. Un poco también que el tiempo no nos ayuda, porque como eso es techo, no se puede trabajar. No se puede trabajar, y cuando el tiempo si nos ayuda, las empresas tienen una más problemas que la otra, y siempre hay una razón para que la obra no continúe. Así que es todo un tema».

La locataria también destacó las pérdidas materiales que han experimentado: «Nosotros tenemos mucha pérdida a nivel que se perjudica la mercadería. Entonces, por ahí hay un poco de falta de empatía también de la empresa, de que esto pueda seguir su curso. Está parado hace tanto tiempo, y a nosotros, te imaginas que tenemos muchos compañeros que la están pasando muy mal, porque si bien la obra es muy necesaria, pero se pasa muchísimo, se alarga, se extiende muchísimo el plazo, y eso perjudica».

En esta misma línea, describió la situación de los locales en el mercado. «Hay muchos compañeros que no están trabajando en su local, porque les ha perjudicado el ordenamiento y el trabajo. Hay otros compañeros que están trabajando en la mitad del local, pero esto trae problemas, porque no están trabajando cómodos, hay todo un descontrol», aseguró.

Respecto a los reclamos por el estado de las obras, la comerciante afirmó: «Hacemos reclamos, pero siempre la misma respuesta, que todo va a seguir, que todo va a continuar, que no nos preocupemos, que no nos apresuremos, que todo tiene su tiempo, pero para nosotros no hay tanto tiempo. A nosotros eso nos perjudica económicamente y mucho. Era una cosa que hace tantos años que veníamos trabajando y ahora que se nos está dando también nos trae muchos problemas. Así que todo tiene su costo, y se que lleva su tiempo pero hay muchos compañeros que la están pasando muy mal».

Finalmente, se le preguntó si había un plazo para la finalización de la obra. «Sí, había un plazo, pero ese plazo se está extendiendo demasiado y no sabemos hasta cuándo», lamentó.

