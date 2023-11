Camila Lattes, convencional de la Unión Cívica Radical de Misiones, analizó la fractura en Juntos por el Cambio, y la “explosión” que provocó e acuerdo entre Macri, Bullrich y Milei. Personalmente como afiliada a la UCR, se posicionó en la neutralidad para el balotaje del próximo 19 de noviembre.

En medio de la fractura en el espacio político de Juntos por el Cambio, la convencional de la Unión Cívica Radical de Misiones, Camila Lattes, fue entrevistada en el programa El Periodista de Gustavo Añibarro, donde habló de las repercusiones en la tierra colorada tras las alianzas en la cúpula del espacio político.

Para Lattes, la crisis no se trata simplemente de una cuestión interna, sino que tiene impactos significativos en la estabilidad política del país. Desde su perspectiva, la reciente fractura en Juntos por el Cambio se ha gestado a lo largo del tiempo, señalando los conflictos internos y la concentración de poder como factores determinantes en este quiebre.

La convencional expresó su preocupación sobre los acuerdos que, a su criterio, no buscan el bienestar de la sociedad, sino la consolidación de poder por parte de ciertos sectores. En este sentido, Lattes criticó las alianzas con figuras como Javier Milei, argumentando que estas acciones no solo dividen el espacio político, sino que también generan inestabilidad en las instituciones.

Respecto a la postura del radicalismo misionero, que no pronunció públicamente, Lattes afirmó que han optado por acompañar la decisión tomada a nivel nacional, la neutralidad, manteniendo la coherencia con los principios y lineamientos del partido.

Personalmente, Lattes subrayó la importancia de la responsabilidad política y la representación de los intereses ciudadanos, reafirmando su compromiso con la defensa de la democracia y las instituciones. Si bien dijo que «no le da lo mismo Massa que Milei”, se definió neutral.

Otro de los aspectos abordados por Lattes fue la postura de dirigentes del PRO como Pedro Puerta quien inmediatamente se alineó con el eje Milei/Macri y llamó, de manera insólita, a combatir y terminar con la “casta”.

“Curioso que Pedro Puerta hable de la casta, cuando él viene de la casta más nefasta de la provincia. Soy militante de la UCR, pero no me va a decir a mi lo que tengo que hacer una persona que recorre la provincia en avioneta y no se embarra las piernas, no conoce al colono, no conoce al misionero ni sus realidades, porque responde a los intereses de Buenos Aires y de Mauricio Macri”, sentenció.

De todos modos, Lattes consideró que “la neutralidad es válida”, puesto que “el voto en blanco es válido como ciudadano. Y a conciencia de cada uno de los dirigentes. Pero adhiero a lo que dice Gerardo Morales. La gente nos votó para ser oposición. No estamos representados en las propuestas que se debaten en esta segunda vuelta. Si la sociedad nos puso en la oposición, es lo que vamos a hacer. Es nuestra responsabilidad política”.

Por último, rememoró una idea de Alfonsín al señalar que “en la primera vuelta se elige, en el balotaje se descarta. Milei es un límite, no me da lo mismo Milei o Massa. Milei no me representa. No me preocupa la inestabilidad emocional, sino el pensamiento antidemocrático, negacionista, sectario, que quiere destruir el Banco Central, que va en contra de las instituciones, que cree que el Estado cometió excesos en la dictadura. No fueron excesos, fue un genocidio”.

Y concluyó rescatando una idea del titular de la UCR a nivel nacional Gerardo Morales, quien había manifestado que “los radicales que votan a Milei están traicionando el legado de Alfonsín”.

