Balotaje | “Estamos confiados en que el resultado va a ser positivo para Sergio Massa”, afirmó la vicepresidente del Banco BICE, Carla Pitiot

Pitiot destacó al candidato a presidente Sergio Massa y las propuestas de desarrollo sostenible, unidad nacional y justicia social como pilares de su programa de gobierno.

La vicepresidente del Banco Argentino de Desarrollo (BICE) consideró que a esta altura de un ao electoral que resultó particularmente largo, quedó claro qué modelos de país proponen los dos candidatos que quedaron en competencia. “Quedan algunos días para el 19 de noviembre, es una fecha que estamos esperando ansiosamente, más allá de que uno se pone ansioso por ir a votar, además estamos confiados en que el resultado va a ser positivo para Sergio Massa, para el proyecto de país que nosotros soñamos y ponderamos”, señaló Pitiot.

En este contexto, manifestó que Sergio Massa ha presentado su visión de un país que busca un desarrollo sostenible y un salto definitivo hacia un futuro próspero que sus propuestas se destacan por su enfoque en la construcción metódica y sistemática. En este sentido, Pitiot aseguró que “está bien que nosotros podamos en la campaña hacer propuestas, plantear iniciativas, debatir. También estamos para ofrecerle a los argentinos qué es lo que queremos hacer y Sergio lo ha expuesto no solo a través de las medidas económicas que ha tomado, sino también mostrando qué modelo de educación, de salud, de economía quiere para la Argentina”.

Un tema recurrente durante la campaña de Massa ha sido la convocatoria a un gobierno de unidad nacional. Pitiot ha enfatizado su compromiso de convocar a todos los sectores de la sociedad y construir un gobierno de puertas abiertas. “Me parece que fue muy importante que Sergio saliera a decir que su gobierno va a ser un gobierno de puertas abiertas, donde va a convocar a todos los que se sientan convocados. Fue muy sincero de su parte en hacer esa diferencia”, agregó. Esta convocatoria no es a corto plazo, sino para una Argentina que necesita reconstruirse en los próximos 20 años.

Para Pitiot, “la unidad que convoca Sergio Massa la hace sentir más orgullosa de que sea un futuro presidente como lo va a ser, que hable con todo el mundo, que dialogue, que no sea agresivo, que no sea violento en sus convocatorias. Al contrario, nunca va a venir de parte de Sergio terminar con el otro que piensa diferente, sino pelearla en las elecciones cuando lo ha tenido que hacer”.

Por otro lado, indicó que a pesar de los 40 años de democracia ininterrumpida, todavía es necesario reafirmar la defensa de los derechos humanos y otras conquistas que han sido amenazadas. “Tenemos que volver a ratificar algunas cuestiones que creíamos que estaban naturalizadas y se relacionan con la reivindicación de los derechos humanos que tanto dolor le costó a los argentinos. Todos los logros se conquistan luchando, luchando en la calle, luchando en nuestros espacios de poder, como son los sindicatos”, afirmó Pitiot.

La unidad es esencial para mantener y avanzar en estas cuestiones. “Hemos cometido algunos errores que trataremos de compensar, pero el camino tiene que ser la unidad nacional, el desarrollo productivo industrial, la educación y la salud pública, ambas de calidad, como lo dijo Sergio Massa. No nos tenemos que mover de ese modelo donde todos nos sintamos comprometidos”, aseguró.

En esta línea, habló sobre las medidas que anunció el candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, como la extensión de la jubilación anticipada hasta 2025, en un esfuerzo por brindar alivio a los ciudadanos y contrarrestar los efectos de la inflación. “Esas medidas no son paliativas, sino de constitución de derechos. También entendiendo que estamos con una devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional que nos ha provocado una inflación no querida, no esperada, superior de dos dígitos, de 12% o mayor en algún periodo”, subrayó.

Destacó además Massa se ha comprometido a abordar desafíos económicos y fiscales, incluida la deuda externa y la coparticipación federal, abriendo la puerta a discusiones que antes se habían evitado. “Hay que salir también con medidas muy fuertemente a ayudar y a tratar de paliar la inflación con los créditos, con la ayuda a los jubilados, a las pymes, con ayudas no solamente crediticias, sino aportes no reembolsables, ayudar a las pymes de economías regionales a exportar para que también ingresen divisas”, indicó.

Por otra parte, una medida que ha impactado en varias provincias, como Misiones, es la tarifa diferencial de energía eléctrica, una medida que busca brindar justicia y apoyo a las regiones del Norte Grande de Argentina. “Se relaciona con una realidad de justicia. Es un hecho de justicia discutir y dar este tipo de medidas y estas decisiones políticas que responden a todo lo que nos da también las provincias del Norte Grande”, dijo.

También, Pitiot ha destacado la importancia de fomentar la inversión mixta, tanto pública como privada, para el crecimiento económico y el fortalecimiento de las pymes. “Tiene que haber una promoción de la inversión mixta, pública y privada, para el crecimiento de los productores, de las pymes, de las empresas. El camino es ese, ni todo privado ni todo público. Tiene que haber realmente una decisión de fomentar la inversión privada, aporte de inversión pública y, por supuesto, y en este caso sí me pongo el sombrero de la banca pública por ser vicepresidenta de un Banco Público Federal y de Desarrollo, que tiene que estar la mano del Estado como brazo financiero de las inversiones que se efectúen”, afirmó.

Finalmente, instó a los ciudadanos a escuchar detenidamente las propuestas y la visión de Sergio Massa sobre el futuro de Argentina, que se basa en el federalismo, el desarrollo productivo y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos del país. “Escuchen las propuestas de Sergio Massa, recorran su trayectoria como gestor público, que lo observen acerca de cuál es su mirada de la Argentina futura, que tiene que ver con federalismo, con desarrollo productivo, con una Argentina que de una vez por todas despegue como se lo merece”, concluyó.