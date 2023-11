El mercado de juegos de azar en línea, de reciente aprobación en territorio argentino, necesita de algunos ajustes de parte del Gobierno y las restricciones de su propaganda podría ser el primero de ellos.

La Cámara de Diputados de la Nación pone el punto de mira en las casas y casinos online que recién comienzan a establecerse en Argentina. Lo hace de una manera bastante relativa, pues todos los proyectos de ley que quedaron a medio camino en la última legislatura dependen directamente del incierto resultado del balotaje electoral que se resolverá a mediados de noviembre. El próximo presidente de los argentinos podría darle continuidad a las normas planteadas previamente o acabar con ellas más pronto que tarde, y el sector del juego tiene razones para estar con las orejas bien tiesas durante los meses siguientes.

La diputada Marcela Campagnoli anunció en el mes de agosto de este año la presentación de una propuesta legislativa que buscaba limitar la publicidad de los sitios de juego en línea y sacar sus anuncios de los medios de comunicación y de internet tanto de las ventanas infantiles como de las de prime time. La medida incluiría varios requisitos de buenas prácticas a cumplir por parte de las compañías relacionados con el juego responsable, algo que hasta el momento cada provincia decide si exigirles o no.

Hace un lustro el Gobierno Central delegó en cada demarcación las competencias acerca de todo lo relacionado con los juegos online y les dio la potestad sobre si aceptarlos o no en su región. En la provincia norteña el recorrido de dicho área ha sido tan temprano como discreto, pues tras algunos intentos fallidos iniciales, en 2018 terminó entrando en vigor la regularización del sector antes incluso de que la covid-19 invadiera Argentina.

Esta crisis sanitaria fue fundamental para que casinos y casas de apuestas del medio online ocuparan el lugar de los clausurados salones físicos de juego y se volvieran especialmente populares entre la ciudadanía. Y antes de que campen a sus anchas sin control bajo el amparo de leyes provinciales, la administración nacional se plantea establecer ciertas líneas rojas publicitarias.

Restricciones populares fuera de Argentina

“La publicidad del juego en línea o virtual será limitada en televisión, radio y plataformas de contenido de medios vivo o grabado, que se puedan ver en computadoras o teléfonos celulares a través de internet, páginas web, redes sociales y aplicaciones o apps, incluyendo prensa en línea, exclusivamente a la franja horaria de una a cinco de la madrugada”. Estas son las líneas que definen la esencia del proyecto de ley que presenta Campagnoli.

Presenté proyecto de Ley para restringir la publicidad de Juegos de azar on line. La ludopatia es una de las adicciones que más se ha incrementado en jovenes, adultos y sectores mas vulnerables luego de la Pandemia. El pago solo con Tarjeta de Debito, para evitar acumule deuda. — Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) August 10, 2023

La representante del grupo Coalición Cívica-ARI incide en el texto en la necesidad de que los jugadores no acumulen deudas de juego y que por tanto no se permita el uso de tarjetas bancarias de crédito. Al igual que pide a las plataformas que el mensaje que manden a su clientela sea neutro y no de incitación. Esto se encuentra dentro de un plan de buena actividad para los casinos en línea que incluye desde mecanismos de verificación de identidad y edad hasta un historial de apuestas, pasando por porcentajes exactos de posibilidad de premio y otras claves.

¿Peticiones desmedidas? Lo cierto es que no. España ya aprobó hace dos años una ley de publicidad para el juego en línea muy similar a la propuesta argentina. Países Bajos solo ha tardado dos años en darse cuenta de que debía prohibir la publicidad no controlada en este jóven sector, mientras que si nos vamos algo más cerca hasta Latinoamérica, Colombia tiene en su regulación aspectos específicos sobre publicidad.

Juego de azar en línea: las consecuencias de los cambios

Lo que no se puede negar es que el hecho de imponer límites va a suponer un nuevo escenario para las plataformas de juego en Argentina. Es cierto que ayudarían a un mayor control del juego clandestino o no permitido en las provincias del país, pues incluso en Misiones se necesitó de la acción del IPLyC hace unos meses para aclarar los casinos online que estaban permitidos en la demarcación.

No obstante, también hay un factor económico que quizá pueda ser inasumible para ciertos negocios en línea que recién arrancan sus operaciones. Esto complicaría la concesión de licencias y las limitaría a un grupo privilegiado de firmas dispuestas a formar un monopolio en torno a la industria del juego. En el área misionera no es que haya gran diversidad, pero hay factorías en pleno desarrollo todavía a las que les tocaría readaptar su modelo de negocio, sin haber sacado aún beneficio de él.

El departamento se convirtió en una de las primeras provincias en darse cuenta del potencial del mercado de juego en línea y rápidamente abrió diálogo con empresas relacionadas. Y a pesar de que el estado de los negocios de Misiones es favorable, la región se encuentra en la tentativa de no cortar en exceso su avance, mientras espera por unas limitaciones que parecen condenadas a llegar antes o después a nivel nacional.

¿El inicio de una legislación estatal para juegos de azar online? Campagnoli ha dejado claro en varios medios que la idea no es esa y que los plenos poderes seguirán residiendo en las provincias. Pero nada es descartable si este escenario llega a producirse.