Boca, ante la proeza de ganar la Libertadores en el Maracaná: cuántos equipos argentinos vencieron en este estadio y antecedente contra Fluminense

Los elencos argentinos sólo contabilizan 6 triunfos sobre 34 presentaciones. La única victoria del Xeneize en este escenario y los tres registros que ilusionan ante un posible empate en los 120 minutos.

La Copa Libertadores tendrá su resolución este sábado. La tan ansiada séptima está a un paso de Boca Juniors, que luchará por lograr una histórica victoria ante Fluminense con el eje puesto en terminar la racha de 16 años sin este trofeo. Ese final marcaría un suceso pocas veces ocurrido en la vida de los equipos argentinos: ganar en el Estadio Maracaná.

A nivel clubes, se registran triunfos en 6 sobre 34 ocasiones (19 caídas y 9 empates). La primera alegría de un conjunto nacional en este lugar ocurrió el 15 de julio de 1964. Independiente venció 3-2 al Santos por las semifinales de la Libertadores ganada por el Rojo ante Nacional de Uruguay. Más adelante, Argentinos Juniors repitió este logro en dos oportunidades. Antes de ser campeón del mismo certamen en 1985, el Bicho se impuso 1-0 a Fluminense por el Grupo A. Cuatro años después, volvió a hacerse fuerte por un resultado idéntico ante Flamengo en la primera ronda de la Supercopa 1989 ganada por el Xeneize.

La escuadra Azul y Oro tiene la particularidad de haber sido la primera institución argentina en jugar un partido en el estadio denominado de manera formal Jornalista Mário Filho. Fue derrota ante Santos por 3-2 en la final de la Copa Libertadores 1963. Luego, fue doblegado por Flamengo en 1991 y se tomó revancha en 1998. Su único resultado positivo fue el 2 de septiembre de aquel calendario ante el Fla por el Grupo D correspondiente a la Copa Mercosur. Los goles de Emiliano Rey y Anibal Matellán establecieron el 2-0 final.

Las últimas dos pruebas corresponden al eterno rival del hexacampeón de la Copa Libertadores. River Plate cosechó algo que nadie pudo replicar: ganar dos veces en el Maracaná en poco menos de tres meses. Entre agosto y octubre de 2000, el Millonario venció al Mengão por sendos 2-1 en fase de grupos y cuartos de final. En la instancia siguiente, la Banda cayó eliminado ante Vasco da Gama. Hace 23 años que un equipo argentino no se lleva un triunfo en el tiempo reglamentario.

Con 7 empates y 8 derrotas, San Lorenzo e Independiente representan una excepción a la regla. El Ciclón igualó en el global con Flamengo y se llevó la Copa Mercosur 2001 por penales, mientras que los de Avellaneda empataron 1-1 frente al mismo contrincante y se consagraron campeones de la Copa Sudamericana 2017 gracias al 2-1 traído de la ida en Buenos Aires. Lo mismo sucedió cuando los Diablos dieron la vuelta tras perder 0-1 con el Fla en la Supercopa 1995 (habían ganado el primer cruce por 2-0).

En este caso, la igualdad en una final a partido único obliga a la realización de 30 minutos de tiempo suplementario y, de persistir ese desenlace, los tiros desde el punto penal definirán al campeón. Una vía por la cual Boca avanzó en octavos, cuartos y semifinales.

Por otro lado, Boca Juniors volverá a este reducto luego de 15 años. Su último duelo fue el 4 de junio de 2008 por las semifinales de la Copa Libertadores de ese año y, curiosamente, contra el mismo rival de este sábado. El ganador continental de la edición disputada en 2007 cayó derrotado 3-1 en las semifinales ante Fluminense, subcampeón del torneo conquistado por Liga de Quito. Hasta el presente, los de la Ribera acumulan tres derrotas y una victoria sobre cuatro compromisos oficiales.

Cabe aclarar que la entidad ha jugado una serie de amistosos tiempo atrás, a saber: 2-2 vs. Flamengo (1951), 1-1 vs. Palmeiras (1951), 0-3 vs Vasco da Gama (1951), 4-4 vs. Vasco da Gama (1953), 2-4 vs. Flamengo (1953), 3-2 vs. Racing (1953), 3-1 vs. Canto do Rio (1953), 2-2 vs. Flamengo (1961) y 0-2 vs. Flamengo (1981).

A las seis victorias de equipos nacionales en este lugar, hay que sumar las siete logradas por la selección argentina. Los flashes se lo quedan el equipo de Lionel Scaloni por la gesta en la Copa América 2021, pero hay otros recuerdos de sus visitas a Río de Janeiro. Con un saldo restante de 3 empates y 11 derrotas, la primera alegría sucedió en 1956 con un 2-1 ante el local por la Copa Raúl Colombo. Las dos más recientes, por fuera de la definición ante la Verdeamarela en 2021, tuvieron lugar ante Bosnia (2-1) por el debut en el Mundial 2014 y ante Venezuela (2-0) por la Copa América 2019.

Los partidos de Boca Juniors en el Estadio Maracaná

Libertadores 1963 – Final – Santos 3-2 Boca Juniors

Libertadores 1991 – Cuartos – Flamengo 2-1 Boca Juniors

Copa Mercosur 1998 – Primera Ronda – Flamengo 0-2 Boca Juniors

Libertadores 2008 – Semifinales – Fluminense 3-1 Boca Juniors

Los antecedentes de equipos argentinos en el Estadio Maracaná

Libertadores 1964 – Semifinal – Santos 2-3 Independiente

Libertadores 1985 – Fase de Grupos – Fluminense 0-1 Argentinos

Supercopa 1989 – Primera Ronda – Flamengo 0-1 Argentinos

Mercosur 1998 – Primera ronda – Flamengo 0-2 Boca

Mercosur 2000 – Primera ronda – Flamengo 1-2 River

Mercosur 2000 – Cuartos – Flamengo 1-2 River

Todos los partidos de la Selección Argentina en el Maracaná

1956 – Copa Raúl Colombo – Brasil 1-2 Argentina

1957 – Copa Roca – Brasil 1-2 Argentina

1964 – Torneo de las Naciones – Argentina 2-0 Portugal

1964 – Torneo de las Naciones – Argentina 1-0 Inglaterra

1998 – Amistoso – Brasil 0-1 Argentina

2014 – Mundial – Fase de grupos – Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina

2019 – Copa América – Argentina 2-0 Venezuela

