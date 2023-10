Tras las constantes lluvias que provocaron severas inundaciones y cruces de puentes cerrados en distintos puntos de Misiones, en El Soberbio el río Uruguay continúa creciendo y el servicio de balsa que conecta a la localidad con Porto Soberbo continúa suspendido.

Actualmente la altura del río es de 10,15 metros, y continúa creciendo debido a las precipitaciones que mantienen en alerta a la comunidad. En este marco, el jefe comunal Roque Soboczinski había destacado la preocupación general por otras zonas cercanas que sufrieron inundaciones por las inclemencias climáticas.

Aunque por el momento no evacuaron preventivamente a ninguna familia, Soboczinski había señalado que todavía hay personas que no han regresado a sus domicilios, y que algunas viviendas sufrieron daños estructurales, por lo no están habilitadas para ser habitadas.

Cabe señalar que el puerto local suspende automáticamente el servicio de balsa una vez que el río supera los 8 metros, por lo que actualmente no está habilitado el cruce a Porto Soberbo.