Desde el entorno de Milei se quejaron de estar bloqueados en los medios y tener que bancar “las rarezas libertarias sobre preservativos pinchados y privatización de océanos”

Con una serie de mensajes en su cuenta de Twitter (ahora X), blanqueó la interna que lo enfrenta a otros colaboradores del candidato de LLA. Más efectos secundarios del pacto Macri-Milei, una bomba cuyas esquirlas siguen dañando

“Desde que soy asesor económico de @JMilei jamás he sido consultado en economía, me piden que no salga en los medios y me tengo que bancar las rarezas de los libertarios sobre preservativas pinchados, el Vaticano, privatizar los océanos y cosas de Rothbard”, estalló Carlos Rodríguez en su cuenta de Twitter, arrobando al candidato libertario para que éste se dé por enterado.

Agregó, sin embargo: “Pero apoyo la idea básica: ¡Libertad o sea VLLC!” Un atenuante que no alcanza a disimular el tamaño de su enojo.

“Nos piden que no salgamos en los medios -escribió Rodríguez en otro mensaje-. A mí hace meses que me lo pide el jefe de medios Leandro Vila. Por eso nunca salgo en TV o Radio o Diarios. Solo Twitter”.

Y luego se explayó: “A alguien del equipo de comunicaciones de LLA se le ocurrió pensar que @JMilei como COMUNICADOR de Economía puede haber llegado a su techo y que los dos comunicadores exclusivos designados (yo estoy bloqueado, igual que Dario [Epstein] o Roque [Fernández]) son Diana [Mondino] y [Guillermo] Francos, cuyo campo es Relaciones Exteriores e Interior, dos temas que al votante NO le interesan”, se quejó blanqueando de paso la interna con otros colaboradores de Milei.

“Un Ministro de Economía podría subir el techo si dice cosas nuevas e interesantes y que no asusten”, fundamentó, apuntando a la necesidad de que Milei defina lo antes posible a la persona que ocuparía ese puesto en un eventual gabinete.

Junto con Roque Fernández, que fue ministro de Economía durante la gestión de Carlos Menem -Carlos Rodríguez fue su segundo-, y Darío Epstein, el designado “jefe de asesores económicos” del líder libertario integraba un trío de ex funcionarios menemistas que aportaba expertos a un candidato novel en la política y sin experiencia en la administración pública.

Sin embargo, las cosas no eran como parecían. La decisión de Carlos Rodríguez de exponer tan crudamente sus diferencias con otros colaboradores del libertario y su malestar por el destrato recibido parece ser una consecuencia más del pacto Macri-Milei, una bomba cuya onda expansiva no sólo estaría lastimando a Juntos por el Cambio sino a la propia corriente mileísta.

El ex vice ministro de Economía de Carlos Menem integra los equipos del líder de LLA desde hace varios meses, pero quedó relegado por la opción manifestada por Milei por la propuesta dolarizadora de Emilio Ocampo.

