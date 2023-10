Milei apuntó contra Massa por la faltante de combustibles: “Es el modelo de la casta”

Desde las redes sociales, el candidato de La Libertad Avanza apuntó contra el Gobierno por el faltante de combustibles. Calificó al postulante de Unión por la Patria como "delincuente" y lo responsabilizó además por la inflación.

Javier Milei otra vez salió con dureza a criticar a su contendiente del balotaje, Sergio Massa, a quien apuntó por el problema del faltante de combustibles. Desde su cuenta de la red social X (ex Twitter), el candidato de La Libertad Avanza (LLA) dijo que el postulante de Unión por la Patria (UP) forma parte de un «gobierno de delincuentes», al mismo tiempo que lo responsabilizó por la inflación. A días de la segunda vuelta, ya se puede consultar dónde voto.

En un tuit de este lunes, Milei tituló «MASSA, LA CASTA Y EL MODELO DEL DESABASTECIMIENTO», donde dio una serie de puntos, en los que cuestionó con fuerza al ministro de Economía. En el inicio, el libertario tildó al ministro de Economía como «delincuente».

Elecciones 2023: Milei tuiteó contra Massa por el faltante de combustibles y lo calificó de «delincuente»

«El desabastecimiento y la inflación son las consecuencias directas del modelo de la casta que defiende este gobierno de delincuentes con el Ministro Massa a la cabeza», disparó Milei desde las redes sociales.

Luego, sumó una serie de consideraciones sobre el programa económico actual, con críticas al Gobierno, en los que rechazó las políticas llevadas adelante en materia energética.

«Te ponen un cepo para «cuidar» la oferta de dólares y faltan dólares. Te ponen precios máximos a la nafata para que «haya nafta para todos» y te falta nafta. Te ponen un cepo a la importación y te dejan sin insumos médicos. Te ponen un cepo a los alquileres y destruyen el mercado inmobiliario. Los mercados ajustan por cantidad y/o por precio», escribió el candidato de LLA.

En el último tramo del tuit, Javier Milei habló del «modelo del garrotazo que defienden Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernandez», el cual «sólo trae y siempre ha traído desabastecimiento y tasas de inflación descontroladas».

En el final, cerró con un llamado a los votantes, a quienes instó a que elijan la opción de LLA en las urnas: «El 19/11 vos elegís si querés continuar con este modelo o si cambiamos para abrazar las ideas de la libertad», concluyó Milei.

Massa insiste a las petroleras: «Si no normalizan no sale un barco más de exportaciones»

El ministro de economía y candidato a presidente de UP, Sergio Massa, volvió a cargar contra las petroleras por el faltante de combustibles en las estaciones de servicio. «Si no normalizan no sale un barco más de exportaciones», reiteró este mediodía en declaraciones periodísticas.

«Hace 15 días empezó un rumor de que iba a haber devaluación, con lo que hubo retención de stock, luego que vencía el acuerdo, y también hubo retención de stock. Por eso fui muy duro ayer: si no normalizan no sale un barco más de exportaciones», explicó en una entrevista con una señal de noticias.

Además, sostuvo que «hay sectores con altísima rentabilidad que abusaron y subieron más que la inflación» y completó: «La industria de la chapa, del acero, claramente fueron por arriba de sus precios internacionales, de sus costos y acumularon rentabilidad».

Milei apuntó contra Massa