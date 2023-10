Eldorado: unas 5 mil personas disfrutaron de «Octubrillante, la Fiesta de la Luz»

Ayer se realizó la 9° edición de "Octubrillante, la Fiesta de la Luz", una contra propuesta de "Hallowen" que se lleva a cabo en varios lugares del país. Y como ya es tradicional, miles de familias se acercaron a disfrutar de este evento gratuito que tuvo lugar en la Costanera de la ciudad.

La Iglesia Bautista de la Capital del Trabajo y el Instituto Bautista, son cada año los encargados de la organización de «Octubrillante, la Fiesta de la Luz», que fue declarada de interés por el Concejo Deliberante de la ciudad de Eldorado.

En este marco, el Pastor Miguel Hundt sostuvo en diálogo con MisionesOnline que «estamos felices porque pensamos que tal vez por las intensas lluvias no se iba a poder hacer en la Costanera, pero el clima estuvo muy lindo justo para la fiesta. Además como siempre contamos con el apoyo y la buena predisposición de la comunidad que se acerca a celebrar con nosotros, de esa forma y juntos pasamos una hermosa tarde con miles de familias».

Además el Pastor Hundt resaltó que al igual en el 2022, en esta oportunidad también se recaudaron donaciones que serán entregadas al sector de Neonatologia del Hospital Samic Eldorado.

La novena edición de «Octubrillante, la Fiesta de la Luz», contó con muchos juegos para los chicos, regalos, show en vivo de la banda «Bipper y sus amigos» y mucha diversión para todas las familias asistentes.

Por otra parte, y como ya lo explicó en varias oportunidades, el Pastor Miguel Hundt expresó que Octubrillante se realiza en varios lugares del país. «Y es un evento donde celebramos la luz y la vida, tomando a Jesucristo como la luz del mundo. Lo hacemos como contra propuesta de Hallowen que es algo que no es de nuestro país y que no está bueno, porque infunde el terror y el miedo a los niños durante todo el mes de octubre, y aunque parece un juego, los niños pueden verse afectados por este tipo de propuestas foráneas que no les hace bien».

Y resaltó «siempre es mejor enseñarles a los chicos en el marco de una hermosa y divertida fiesta para ellos, que no deben tener miedo porque Jesús, que es la luz del mundo los ama, los cuida y los libra de todo mal siempre. El temor no es de Dios, el amor sí, y en el marco del amor hacemos este evento para las familias y los niños especialmente. Agradecemos a todos los que vinieron a disfrutar con nosotros y a colaborar con el sector de Neo del Hospital Samic» .