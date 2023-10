Posadas | Un hombre denunció que el pitbull del vecino le mató su gato

Gato Persa sufrió un brutal ataque de un pitbull que se escapó de su dueño, llevando a la eutanasia del felino. El propietario del can fue denunciado. El hecho ocurrió en la capital misionera.

Según informes de testigos, el can pitbull, perteneciente a Gonzalo L. (23), se habría escapado de su dueño y encontró al infortunado gato Persa en la Chacra 84. El felino, propiedad de Marcelo B., no pudo escapar a tiempo y sufrió un ataque violento por parte del can, que dejó al gato gravemente herido.

Marcelo B., desesperado por la situación, llevó a su gato Persa a una veterinaria particular, donde los profesionales determinaron que las heridas eran tan graves que la única opción era realizar la eutanasia para poner fin al sufrimiento del felino.

Este hecho generó preocupación entre los residentes de la Chacra 84, quienes temen por la seguridad de sus mascotas y la tranquilidad de la zona. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias que llevaron al escape del pitbull y si se tomarán medidas adicionales para prevenir futuros incidentes de este tipo.