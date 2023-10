Elecciones: otro dirigente importante del PRO avisó que no apoyará a Milei porque es «un cambio no deseado»

En otro capitulo de las repercusiones del pacto entre Mauricio Macri y Javier Milei, que rompió a Juntos por el Cambio, el ex diputado Nicolás Massot anunció que no respaldará el llamado de Mauricio Macri y Patricia Bullrich para votar por el frente político La Libertad Avanza.

En una entrevista con Radio con Vos, Massot expresó su desacuerdo, afirmando: «Neutralidad, las pelotas. Estamos rifando la coherencia de un espacio que arrancó hace 10 años».

Massot, quien fue uno de los principales colaboradores de Patricia Bullrich, quedó del otro lado en el cisma del PRO y sin mencionar a nadie en particular, mostró su inclinación hacia Sergio Massa. Sobre la candidatura de Javier Milei, Massot manifestó: «Milei es un cambio no deseado».

El ex diputado argumentó que no se conforma con un cambio por el simple hecho de serlo, sosteniendo que «el cambio es alternancia». Enfatizó que no encuentra válido el argumento de que hasta hace poco, los representantes de La Libertad Avanza eran considerados como «locos, poco preparados, extremistas y de malas ideas», y ahora sean vistos como la única opción para vencer al kirchnerismo.

Massot, quien había sido propuesto por Patricia Bullrich para liderar YPF, vio cómo la cercanía entre Mauricio Macri y Milei modificó esa posibilidad, ofreciéndole el puesto a Javier Iguacel en caso de que los libertarios lleguen al gobierno.

El ex diputado destacó su interés por salir de la dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo que parece permear al PRO y resaltó la necesidad de discutir cómo mejorar el rumbo del país. «La Argentina está estancada desde hace 12 años. Quiero que discutamos cómo podemos mejorar, porque la verdad es que tengo pocas garantías de que un cambio liderado por Milei vaya a representar una mejora. La verdad, tengo muchas dudas», expresó.

Por último, Massot aclaró que su posición frente a Milei no implica necesariamente un acercamiento al kirchnerismo. Aseguró que será un diputado combativo, luchando por la plataforma de gobierno que él y su espacio defienden: «Por un equilibrio fiscal, sin dolarización, por la defensa de la moneda, pero sin cerrar el Banco Central, y por una mejora de la educación pública, sin privatizarla. No es tan difícil y eso es lo que está en juego», concluyó. Con información de La Política Online.