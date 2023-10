Jorge Possiel cerró un buen sábado posicionándose 14° en la clasificación general de la Clase 3 del Turismo Pista, lo que le permitirá partir desde ese cajón en la final de los titulares de mañana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El piloto eldoradense salió en la última clasificación del día decidido a mostrar todo el potencial del Etios del Tigre Racing, motorizado por Juan Di Fazio. En una vuelta, Possiel pudo marcar 1m38s470 y eso lo dejó 15° en el clasificador.

Luego intento mejorar pero había demasiado tránsito. La pole fue para Di Bella/Antolin que marcaron 1m37s897. Finalmente, Jorge quedó 14° por la quita de tiempos a otros competidores.

En la clasificación de los invitados, Alejo Borgiani había realizado un muy trabajo siendo 19° con un tiempo de 1m39s589. Domenech, invitado de Coltrinari fue el más rápido con 1m38s321.

En los ensayos matutinos el binomio Possiel/Borgiani, ocupó el puesto 30°. Siendo Fauret/Carabajal los más veloces con 1m37s609.

“Conforme con la vuelta que hicimos, se nos escaparon un par de décimas por un error mío y después hubo mucho tránsito y no se logró mejorar. Estamos muy conformes con el funcionamiento del auto, los cambios le cayeron bien. Gracias a mi familia que siempre me banca y a los sponsors que hace años me acompañan en este hermoso deporte”, expresó Jorge.

La mejor vuelta de las tres clasificaciones ordenará la grilla de la final de los titulares que se largará a las 10:55 hs y será a 11 vueltas. De acuerdo a como termine el titular, en esa posición largará el invitado, 15 minutos después de finalizada la competencia de los titulares. Esa carrera tendrá 9 giros y está programada para las 11:40 hs. La transmisión televisiva iniciará a las 9 hs por Canal 13 y TyC 2.