Este sábado, desde las 19, el equipo tiene confirmado a Lionel Messi y visita el Bank of America para medirse con el elenco de Enzo Copetti, por la fecha 38 de la Major League Soccer. Conocé lo que debés saber

Inter Miami y Charlotte FC se enfrentan este sábado desde las 19, por la fecha 38 de la Major League Soccer (MLS). El equipo de Gerardo Martino tiene confirmada la presencia de Lionel Messi para visitar al elenco de Enzo Copetti en el Bank of America Stadium en busca de terminar lo más alto posible en la tabla de la Conferencia Este.

Leo, quien viene de sumar minutos en la doble fecha FIFA con la Selección Argentina, no fue tenido en cuenta en el duelo pasado por cuestiones de tiempos y para no forzar su condición física, ya que Las Garzas no cuentan con ningún tipo de posibilidad de clasificar a los playoffs.

Cómo llegan Inter Miami y Charlotte FC al duelo por la MLS

Inter Miami, sin Messi, viene de empatar 2-2 ante Charlotte FC por la postergada fecha 27 de la MLS. Las Garzas, ya sin ninguna chance de clasificar a los playoffs, se encuentran en la 14° posición de la tabla, con 34 puntos conseguidos.

Por su parte, Charlotte FC tampoco logró meterse en la siguiente instancia del certamen doméstico estadounidense, pero se encuentra unos puestos más arriba que el elenco de la Florida: ostenta la 12° plaza, con 40 unidades.

La probable formación de Inter Miami vs. Charlotte FC, por la MLS

Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Noah Allen, Serhiy Kryvtsov; Benjamín Cremaschi, Sergio Busquets, David Ruiz; Josef Martínez y Lionel Messi.

El posible once de Charlotte FC vs. Inter Miami, por la MLS

Kristijan Kahlina, Bill Tuiloma, Guzmán Corujo, Jan Sobocinski, Nathan Byrne, Brandt Bronico, Ashley Westwood, Scott Arfield, Kamil Jozwiak, Karol Swiderski y Kerwin Vargas.

Inter Miami vs. Charlotte FC, por la MLS: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 19

19 TV: Apple TV

Apple TV Estadio: Bank of America

Los próximos partidos de Inter Miami

Inter Miami vs. Qingdao Hainiu FC | Gira Asia | Día: domingo 5 de noviembre

| Gira Asia | Día: domingo 5 de noviembre Inter Miami vs. Chengdu Roncheng | Gira Asia | Día: miércoles 8 de noviembre

