25 de Mayo | El municipio en conjunto con el Gobierno provincial trabajan para asistir a los afectados por el temporal: más de 30 hogares sufrieron severos daños

El municipio de 25 de Mayo sufrió graves daños debido al fuerte temporal que azotó la zona. El intendente de la localidad, Mario Lindemamn, comentó sobre la difícil situación que enfrentan los residentes y la necesidad de recursos para la recuperación.

Sobre las condiciones climáticas en el municipio esta semana, el intendente Lindemamn respondió: “La verdad es que venimos a Posadas para buscar recursos en cuanto a lo que significa techo, chapa, fondos alimentarios, colchones. La tormenta seguramente es lo que vimos por los noticieros en toda la provincia, 25 de mayo también sufrió daños terribles”.

Lindemamn continuó explicando las dificultades para afrontar la situación: “Ayer recorrimos hasta altas horas de la noche, de madrugada, viendo la necesidad de la gente y es difícil, es difícil por los recursos que están escasos, que no se tiene en este momento como para solventar los gastos. Por eso venimos a recorrer acá, a Posadas, con el Gobernador hoy vamos a plantear esta situación, para ver qué tipo de ayuda nos puede dar como para apaciguar la situación, al menos cubrir los techos de las familias, en los casos más importantes, a los que más daño hizo, estamos en eso”.

Sobre cuántas familias se vieron afectadas, el intendente explicó: “Lo que pasa es que las tormentas se dan, se centralizan, depende de los lugares, no es parejo porque afectó a 30, 40 familias. En algunos casos los techos completos volaron, y un techo lleva 80 chapas aproximadamente, y es difícil, es un costo, entonces las condiciones respecto a todos los municipios, no están como para poder solventar las obras completas, pero sí, cada uno pone algo, el municipio, la provincia, creo que podemos pagar la situación”.

También comentó sobre la situación económica en el municipio y los empleados. “Nosotros damos los momentos, el mes pasado le di un 15% de aumento, más 20.000 pesos aparte, y este mes debería ser el otro 15%, estamos en discusión de con los gremios, de buena manera como siempre nos sentamos en la mesa a charlar, en cuanto a los momentos y las condiciones que tiene el municipio”.

Finalmente, se le preguntó sobre su experiencia en enfrentar situaciones económicas adversas en el municipio: “Hace muchos años en Argentina, la nación, nuestro país, se viene sufriendo con la inflación, pero tanto como en este momento, no. Inflación siempre hubo, pero no tanto, entonces eso es lo que complica todo, hablamos de los salarios, hablamos de las cosas que hay que comprar, y ahora solo queda que confiemos de que el domingo se va a decidir quiénes van a ser las próximas autoridades, a partir del 10 de diciembre, así que el presidente que llegue va a tener que ocuparse plenamente en combatir la inflación, porque la gente ya no da más, en el sentido de que los ahorros no se pueden tener, hay que invertirlos, y mucha gente está acostumbrada a eso, ahorrar para gastar en algún momento cuando necesite”.