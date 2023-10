Lionel Messi recibió una propuesta formal para volver al Barcelona 

El Inter Miami no logró clasificar a los playoff de la MLS, por lo que el capitán argentino no tendrá partidos oficiales con el club hasta febrero del próximo año. En este marco, el Barcelona envió una propuesta formal para que Lionel Messi vuelva al club.

Es una realidad que el Barcelona quiere tener a Lionel Messi de nuevo en el Camp Nou y por ese motivo ya le hizo una propuesta formal para tener su partido homenaje, en noviembre de 2024.

Así lo dejó en claro Joan Laporta, presidente del club catalán, en una entrevista: “A nosotros nos gustaría y espero que el merecido e indiscutible homenaje a Messi pueda hacerse en noviembre de 2024 cuando volvamos al Spotify Camp Nou o en junio de 2026, cuando ya esté acabado”, señaló.

El dirigente indicó también que “sería fantástico que Messi pudiera estar en el estreno del Camp Nou previsto en junio de 2026″ y agregó: “Sería cuando esté acabado el Spotify Camp Nou. Volveremos en noviembre de 2024 y también podría ser una fecha importante. Vamos a ver. A nosotros nos gustaría y espero que pueda hacerse”.

Esta información también fue confirmada por Alessandro Dossetti, uno de los colaboradores del capitán argentino, que indicó en redes sociales que se analizará la propuesta.

El presidente del Barcelona dijo que Messi no volvió para no tener que lidiar con la presión

Mucho se habló de la decisión de que Lionel Messi no regresara al Barcelona, tras dejar el PSG en el mercado de pases. Si bien sorprendió que el mejor jugador del mundo eligiera el Inter Miami de la MLS, una liga muy menor, esto no fue algo alocado para el presidente del club catalán que señaló que el argentino no quería tener más presión dentro de un campo de juego.

“Nosotros le propusimos volver para el principio de esta temporada. Nos dijo lo que pensaba y tomó una decisión. No quería tener otro año la presión de París y que prefería ir al Inter Miami. Lo respetamos. Lo apreciamos mucho y le dijimos que le haríamos un homenaje”, señaló Laporta en una entrevista que brindó a Catalunya Radio.

Sin dudas el paso de Messi por París lo marcó y se dio cuenta de que a sus 36 años prefería un poco más de tranquilidad, algo que en la elite del fútbol no iba a conseguir.

El “mal paso” que le dejó el PSG a Lionel Messi

El día que Messi anunció que se había decidido por ir al Inter Miami, contó además su padecer en Francia: “Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día… Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona”, cerró el campeón del mundo.

Fuente: TN