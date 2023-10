Joven hallado sin vida en una comisaría de Misiones: “Yo lo vi golpeado en la cabeza y en el ojo”, relató el padre entre lágrimas 

Un inquietante hecho sacude a la tranquila localidad de San José, donde un joven de 23 años, Ángel Exequiel Barbosa, fue hallado sin vida en la mañana de este martes en una celda de la comisaría local. El padre de la víctima apuntó contra los uniformados por abandono y acusó que ellos lo golpearon.

Según declaraciones de Tamara Barbosa, hermana del fallecido, “Él estaba detenido desde el jueves antepasado, lo detuvieron a las 11 de la noche”. La familia se había enfrentado a dificultades para obtener información sobre su situación desde el inicio de su detención.

“Vinimos el viernes a la mañana a traerle la comida y no nos dejaron verlo. Estaba detenido por desacato a la autoridad”, añadió Tamara, reflejando su angustia ante la falta de comunicación con su hermano.

La familia afirmó haber intentado obtener la excarcelación de Ángel a través de su abogada, pero no habían recibido confirmación alguna. “Resulta que le avisaron a ella que mi hermano estaba enfermo, que tenía un ataque psicótico y debía ser tratado, nosotros siempre veníamos y no nos dejaban ver”, explicó Tamara, destacando la falta de transparencia en el proceso.

“Hace dos días le agarró un fuerte ataque psicótico y lo llevaron al hospital Carrillo de Posadas, lo medicaron y lo volvieron a traer”, relató Tamara en diálogo con Alem News. La familia alega que las autoridades no proporcionaron información sobre el estado de salud de Ángel ni permitieron que lo visitaran.

El padre de Ángel también denunció maltrato y negligencia. “Yo quería darle agua y no le dejaron, los policías lo golpearon. Yo lo vi golpeado en la cabeza y en el ojo. No me dejaban verlo porque estaba golpeado. Solamente me dejaron verlo un ratito”, declaró con lágrimas en los ojos.

La víctima se encontraba detenido desde el pasado 5 de octubre por desobediencia judicial, lesiones y violación de domicilio. Asimismo, ordenó que los detenidos que compartían celda con el joven presten declaración testimonial en la causa y que las pericias sean realizadas por personal de Gendarmería Nacional para garantizar la transparencia del proceso de investigación.

La Unidad Regional VII de Apóstoles informó que Barbosa había sido trasladado al Hospital Carrillo de Posadas el sábado pasado debido a un cuadro de alteración nerviosa. Tras recibir tratamiento médico, fue devuelto a la comisaría de San José.

En este momento, el cuerpo de Ángel Exequiel Barbosa se encuentra en la Morgue Judicial para su correspondiente autopsia a fin de establecer las causales de su trágico deceso. Además, la Jefatura de Policía ha abierto una investigación interna en la dependencia para determinar si hubo algún tipo de negligencia. La Gendarmería Nacional también está involucrada en el proceso de investigación, lo que promete arrojar luz sobre las circunstancias que rodean esta triste pérdida.