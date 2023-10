Tensión internacional | Argentina pide pruebas a Paraguay que fundamenten su oposición al cobro del peaje en la hidrovía

El Comité Intergubernamental de la Hidrovía se reunió nuevamente este martes en Uruguay, donde Argentina defendió una vez más del cobro de peaje en el río Paraná. Mientras Paraguay busca resolver la disputa en conversaciones directas, la reunión técnica en Montevideo avanzó en las regulaciones para tratar la controversia. La disputa persiste en medio de complejas negociaciones entre ambos países.

Durante una cumbre del Comité Intergubernamental de la Hidrovía realizada este martes en Montevideo, Uruguay, el Gobierno argentino justificó una vez más el cobro del peaje en la hidrovía del río Paraná, en medio de las tensiones en el Mercosur, principalmente con Paraguay.

Fuentes oficiales señalaron que la Argentina pedirá pruebas, ya que “Paraguay no tiene cómo sustentar el no pago del peaje”. Desde la imposición del peaje, “el comercio creció este año; no fue afectado como dice Paraguay”, ampliaron las fuentes.

Días después de una anterior reunión del Comité de la Hidrovía, el canciller paraguayo Rubén Ramírez había anunció que su gobierno tomó la decisión de recurrir al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur para frenar el cobro del peaje por parte de la Argentina, pero el proceso se encuentra hoy en conversaciones directas.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay emitió, tras la reunión de este martes, un comunicado oficial cuyo texto completo es el siguiente:

“Técnicos de instituciones competentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay revisan las condiciones de navegabilidad del río Paraná desde su confluencia con el río Paraguay hasta el Puerto de Santa Fe.

“Los estándares técnicos abordados se refieren a batimetrías, cartografías, hidrometrías, diseño del canal navegable, dragado, balizamiento, ajuste de trazas, seguridad de la navegación, otras ayudas a la navegación que fueron revisados en detalle.

“La delegación de Argentina realizó una presentación que abarcó los puntos referidos y a partir de dicha información adicional, que fuera requerida por las demás delegaciones en instancias intergubernamentales previstas en el Acuerdo de Santa Cruz de la Hidrovía Paraguay – Paraná, se procedió a un intercambio técnico de consultas.

“El ejercicio se realizó en el entendido que los intercambios técnicos en éste ámbito no prejuzgan las reservas y reivindicaciones de los países miembros ya reflejadas en las actas en el marco de los órganos del Acuerdo de la Hidrovía.

“La reunión de expertos que se realizó hoy en Montevideo, Uruguay, fue para avanzar con las disposiciones reglamentarias previstas para el tratamiento de la controversia planteada por el establecimiento, por parte de la República Argentina, de una tarifa de peaje para el transporte internacional en el tramo Puerto de Santa Fe y la Confluencia con el Río Paraguay.

“El encuentro fue convocado según el mandato de la Reunión Especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) del 27 de setiembre pasado, en la cual los países signatarios del Acuerdo de Santa Cruz acordaron asesorarse técnicamente por expertos designados por cada parte, bajo la coordinación de la delegación uruguaya.

“La delegación del Paraguay estuvo compuesta por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas y Comunicaciones, de la Administración Nacional de Navegación y Puertos; del Comando de la Armada; y por expertos designados por la Comisión Nacional de la Hidrovía Paraguay-Paraná”.