Escándalo en Bayern Münich: un diputado pidió que echen a Mazraoui por apoyar a Palestina

Luego del ataque terrorista de Hamas en territorio de Israel y en el marco del conflicto armado, el defensor marroquí compartió un video que expresa el deseo de una "victoria palestina", algo ante lo que un diputado alemán pidió que sea expulsado del club y del país.

Mientras el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza continúa, un diputado alemán pidió al Bayern Münich que separe al defensor marroquí Noussir Mazraoui del plantel luego de que este compartiera un video en sus redes sociales que expresa el deseo de una «victoria para Palestina» en la región.

El diputado Johannes Steineiger hizo la solicitud al club y recordó los orígenes del mismo para fundamentar su postura: «El club de Kurt Landauer, que era llamado peyorativamente por los nazis ‘el club de los judíos’, no puede pasar por alto esto». El comentario de Steineiger hace referencia a que Landauer, quien era judío, fue el presidente de la institución entre 1913 y 1914 y una segunda vez entre 1919 y 1933, cuando debió exiliarse como consecuencia de la persecución del nazismo.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Landauer volvió a tomar las riendas del equipo bávaro entre 1947 y 1951. Tan importante fue para su historia que en 2013 se le rindió un homenaje al ser elegido póstumamente como uno de los presidentes de honor del club.

Mazraoui no fue el único futbolista en expresar su apoyo a Palestina. A través de las redes sociales, Hakim Ziyech, Zakaria Aboukhlal y Abdelhamid Sabiri -todos marroquíes- también lo hicieron. Las críticas hacia el jugador de Bayern Münich se anclaron también en que el propio club tomó partido en el conflicto armado, condenó el ataque terrorista por parte de Hamas y manifestó su solidaridad para con Israel al mismo tiempo en que bregó por «la coexistencia pacífica de los habitantes de Medio Oriente».

«Queridos responsables del Bayern, por favor échenlo de inmediato. Además, el Estado debe usar las posibilidades que tiene para expulsarlo de Alemania», cerró Seineiger.

Mazraoui se defendió de las críticas por su postura política

El defensor marroquí se refirió al pedido de Steineiger y emitió un comunicado en el que remarcó que sus comentarios no buscaron ofender ni herir a nadie: «La cuestión es que siempre lucho por la paz y la justicia en este mundo. Esto significa que siempre estaré en contra de todo tipo de terrorismo, odio y violencia. No entiendo por qué se piensa lo contrario de mí y por qué se me asocia con grupos que se guían por el odio. Cada día mueren personas inocentes por este terrible conflicto que está fuera de control. Quiero dejar claro que nunca fue mi intención, consciente o inconscientemente, ofender o herir a nadie».

FUENTE: TyC Sports.