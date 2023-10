Gendarmería secuestró armas y carne producto de la caza ilegal en Corrientes

Interceptan una camioneta que llevaba 60 kilogramos carne faenada de chancho salvaje, así como también escopetas, fusiles y municiones utilizadas para la actividad de caza ilegal en la provincia de Corrientes.

El operativo se llevó a cabo cuando el personal de Gendarmería Nacional se encontraba realizando actividades de prevención, control y seguridad vial ubicados sobre el trazado de la Ruta Nacional 16, en la cabecera del puente interprovincial Chaco-Corrientes.

En horas de la noche, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta pick-up conducida por un ciudadano mayor de edad. Al momento de solicitarle acceso al compartimiento de carga, el cual se encontraba cubierto con una lona, se constató la presencia de fundas similares a las utilizadas para el transporte de armamento.

Consultado sobre las mismas, el conductor afirmó que se trataban de escopetas y fusiles de los cuales no poseía documentación.

Además, eran transportadas dos conservadoras, dentro de las cuales se hallaron 60 kilos de carne faenada de chancho salvaje producto de actividad de caza ilegal en cotos no habilitados. La misma no guardaba las condiciones mínimas de conservación ni cadena de frío, por lo que no se encontraba apta para el consumo.

Intervino personal de la Subdirección de Recursos Naturales, delegación Corrientes, quienes labraron de las actuaciones de rigor en el marco de las Leyes de “Conservación de la Fauna” y de “Protección de la Fauna y Flora”.

Asimismo, se procedió con el secuestro de 2 fusiles, 1 escopeta, 67 municiones, 2 miras telescópicas y 60 kg de carne faenada. El avalúo total de los elementos secuestrados asciende a $ 9.120.130.