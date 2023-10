Agenda deportiva: dónde y cuándo ver los eventos deportivos del domingo 15 de octubre

El domingo, bien temprano, los cauchos quemarán porque corre Moto GP en el circuito callejero Mandalika, en Indonesia. Francesco Bagnaia, lidera el campeonato con 319 puntos. Lo sigue Jorge Martin con 316. Ambos con Ducati.

Por la noche, Boca y Talleres se enfrentarán en Mendoza, por cuartos de final de la Copa Argentina. El xeineise intentará llegar a semifinal, y pelear por otra corona. Mientras que el conjunto cordobés, sueña y anhela en ganar el trofeo más federal.

El martes por la noche, Argentina visitará Perú por la cuarta fecha eliminatoria sudamericana. La Scaloneta se ilusiona con que Lionel Messi juegue desde el inicio, y seguir en lo alto de la tabla. No obstante, en la misma jornada, se disputará el clásico entre Uruguay y Brasil, en el mítico estadio Centenario.

Agencia deportiva del domingo 15 de octubre

PRIMERA – NACIONAL

15:30 Deportivo Madryn vs. Club Mitre TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Independiente TYC SPORTS PLAY

15:30 Atlético Rafaela vs. Chacarita TYC SPORTS PLAY

15:30 Brown vs. Atlanta TYC SPORTS PLAY

15:30 Ferro vs. Aldosivi TYC SPORTS PLAY

15:30 Estudiantes vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

15:30 Villa Dálmine vs. Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

15:30 Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

15:30 Quilmes vs. Racing de Córdoba TYC SPORTS PLAY

MOTO GP – INDONESIA

01:00 Carrera ESPN 2 / STAR +

ATP 1000 – SHANGHAI

05:15 Final ESPN 2 / STAR +

ELIMINATORIAS EUROCOPA

09:50 Georgia vs. Chipre STAR + / ESPN

12:50 Suiza vs. Bielorrusia STAR + / ESPN

13:00 República Checa vs. Islas Feroe STAR +

15:30 Noruega vs. España STAR + / ESPN

15:45 Kosovo vs. Israel STAR +

15:45 Polonia vs. Moldavia STAR +

15:45 Rumania vs. Andorra STAR +

15:45 Turquía vs. Letonia STAR +

15:45 Gales vs. Croacia STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

11:00 Inglaterra vs. Fiji STAR +

15:00 Francia vs. Sudáfrica STAR +

NBA: PRESEASON

20:00 Los Ángeles Lakers vs. Milwaukee Bucks ESPN 3 / STAR +

23:00 Sacramento Kings vs. Golden State Warriors ESPN 3 / STAR +

(Fuente: Perfil)