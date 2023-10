Visita la maravilla natural de San Ignacio: Reserva Osununu y su encanto ecológico

Descubre la Reserva Osununu en San Ignacio, un paraíso ecológico

Descubre la Reserva Osununu en San Ignacio, un paraíso ecológico donde la naturaleza y la cultura se entrelazan. Observa su diversidad de flora y fauna, explora senderos y miradores, y conoce la nueva especie de murciélago encontrada.

Alejandro Rodríguez Guardaparque reveló detalles de dicha Joya Natural Misionera «Una experiencia única».

San Ignacio es una localidad esplendida que cuenta con diversos atractivos turísticos para disfrutar en familia, amigos y parejas, también suelen hacer recorridos educativos puesto que posee una gran historicidad de importancia cultural, tienen una magia encantadora que permite disfrutar de la experiencia cercana con la tranquilidad de la fauna y flora de la tierra colorada, en este caso nombraré a Osununú una reserva natural protegida que se encuentra dentro de la Colonia Teyú Cuaré y es parte de la Fundación Teimaiken. Su geografía es el lugar indicado para hacer diversas prácticas ecoturísticas, desde la observación y contemplación del paisaje, hasta el senderismo, canotaje y mountain bike.

Alejandro Rodríguez, guardaparque de la Reserva nos contó detalles relevantes como el significado de su nombre y el recorrido: “Osununu significa rayo que suena y resuena, cuenta con 168 hectáreas; con dos senderos, un circuito corto y un circuito largo, son mil metros en total. Componen cinco miradores maravillosos y se finaliza visitando un vivero de plantas nativas y endémicas que tenemos».

Además, de los recorridos este atractivo es el hogar de plantas nativas que no pueden sobrevivir en otro sitio, entre las que están cuidando actualmente se encuentra una diferenciada yerba mate, “Encontramos una nueva variante de mate. En este caso se llama Il ex a Finis. su ambiente es bien particular porque vive en una zona ribereñas, es decir, donde terminan los peñones desde que empieza. Ahí es donde nacen estas plantas, casi besando al río.” contó Rodríguez.

Por otro lado, esta reserva no solamente es habitad de especies de flora endémicas misioneras, sino también de fauna, hace poco hallaron una nueva de murciélagos gracias a que se encuentra el laboratorio en continuo trabajo; expresó Alejandro, protagonista del descubrimiento “Recientemente hemos publicado una especie nueva de murciélago para la ciencia y para la Argentina. Su nombre es Nic Guare. Este es un proceso que iniciamos en el 2019 y recientemente lo pudimos publicar como una especie nueva. (…) se alimentan de insectos y particularmente se considera una especie endémica, ya que es el único lugar a por el momento que se conoce donde viven, que son en las grietas en los peñones.”

Finalmente, Alejandro explicó que para los que quieran visitar se encuentra abierto los sábados, domingos y feriados a partir de 15:00 hasta las 18.

Por otra parte, poseen un programa de enseñanza :“Tenemos un programa educativo en el cual nosotros recibimos a escuelas que están haciendo turismo y damos una guía especial para ello, en la cual nos valemos de materiales interpretativos para acercar a los niños a la naturaleza que tratten de entenderla y que tengan otro tipo de vivencias “concluyó.

Para más información ingresar a la página oficial: https://www.temaiken.org.ar/area-bajo-proteccion-privada