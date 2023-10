Tras ser liberado el empresario detenido en Puerto Iguazú, su abogado aseguró que hubo “arbitrariedad e injusticia”

El empresario Mauri Viana, quien había sido detenido junto a cinco personas más en un extenso operativo en Puerto Iguazú por presunto contrabando, fue liberado este jueves por la Justicia. El abogado defensor de Viana, Gustavo Maldonado, habló sobre la situación y arrojó luz sobre los detalles del caso.

“Fue liberado el jueves por la noche luego de una arbitraria e injusta detención efectuada el viernes anterior. Se hizo la excarcelación y recobró la libertad”, comenzó diciendo el abogado defensor Gustavo Maldonado.

De acuerdo a lo que reveló Maldonado, el empresario fue detenido por contrabando y no por presunto lavado de activos, como se difundió previamente. Maldonado denunció la manera en que se llevaron a cabo los allanamientos como uno de los aspectos más problemáticos del caso. “Mi defendido es una persona que no tiene salidas del país, tiene una continuidad laboral diaria en lo cual tranquilamente podían esperar que esté en su lugar y no haber ingresado a su hogar como ocurrió”, afirmó el abogado.

Maldonado enfatizó las graves consecuencias económicas que esta detención ha tenido para la empresa de Viana y los trabajadores de Puerto Iguazú en su conjunto. “Es verdaderamente grave porque han privado a más de 30 puestos de trabajo a lo que refiere la empresa. Se han secuestrado unidades de trabajo, computadoras de administrativos y la Justicia no lo ve, parece que es un juego”, expresó.

Además, Maldonado relató las implicaciones para el comercio local: “No se está midiendo las consecuencias que tiene esto para el comercio en sí de Puerto Iguazú. Estamos anclados en una provincia particular con muchas fronteras, por lo cual todo cliente prácticamente es extranjero. Ahora los empresarios deben dudar a la hora de vender cajas de pollo porque podría tratarse de una tentativa de contrabando”.

El abogado también señaló que los allanamientos no se realizaron conforme a la ley. “En el domicilio donde han ingresado no tenían la notificación para hacerlo, se confundieron de vivienda”, dijo Maldonado.

Respecto a la situación actual del empresario Mauri Viana, Maldonado reveló que “continúa trabajando, no tienen ninguna restricción para hacerlo. Él actúa dentro de los márgenes legales”.

El abogado concluyó expresando su frustración por la situación: “Él es una persona que apuesta en Iguazú, que apuesta en Misiones. Lo que genera no se lo lleva afuera, lo deja en Iguazú, parece que ese es el problema”.

La investigación inicial se centraba en presuntos contrabando y asociación ilícita, que supuestamente operaban a gran escala, canalizando mercadería hacia Paraguay, específicamente a la ciudad de Presidente Franco.