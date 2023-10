Condenan a prisión perpetua a la mujer que incendio una vivienda donde murieron su expareja y su hijo

El Tribunal Penal 1 de Oberá condenó a prisión perpetua a Yésica Anahí Lishnivez (33 años) por el doble homicidio de Rosendo José Campos (33 años) y su hijo Alexander José de 8 años, hecho ocurrido en la madrugada del 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Leandro N. Alem.

En un trámite exprés que duró una sola jornada de debate, donde comparecieron tres testigos, el Tribunal impuso sentencia a la mujer que estaba acusada de incendiar la vivienda en la que habitaban las víctimas.

Rosendo José Campos y su hijo Alexander José, no pudieron escapar del fuego y murieron por “asfixia por calcinación y paro cardiorrespiratorio traumático”.

En su descargo ante los jueces, la mujer intentó justificar su accionar aquel fatídico 30 de agosto del 2021, porque ingería mucho alcohol; “hasta que se le terminaba la plata. No podía parar”.

Aunque en la etapa de instrucción de la causa, la acusada le había confesado a una amiga que: “Es mi culpa, yo tengo toda la culpa del incendio. Fui yo. Le quise dar un susto. Quería que se levante para que vaya a dormir conmigo”.

En ese correlato, ayer declaró la hermana de Rosendo Campos, quien manifestó: “Mi hermano no quería saber nada de ella, porque iba drogada y tomada”. Asimismo otro testigo (propietario de un comercio) declaró que Yésica, “me fue a pedir que le aguante con la última cerveza pero después no le di. A las 21 más o menos fuimos a buscar comida con mi pareja y los vimos discutiendo a ellos”.

“Supe lo que había pasado porque hablé con un conocido que es policía. Me contó que ella había provocado el hecho con combustible y un pedazo de colchón” agregó.

Finalmente el Tribunal Penal 1 de Oberá, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, José Rivero y Horacio Paniagua, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y condenó a la acusada de prisión perpetua.