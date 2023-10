Eldorado | Estafa en la CEEL: intervino el Ministerio de Acción Cooperativa de Misiones y se inició una investigación de los sumarios administrativos

La Cooperativa de Electricidad de Eldorado se encuentra sumida en una crisis después de que se hiciera pública la venta fraudulenta, lo que resultó en la remoción de varios miembros de su línea gerencial y del Consejo Directivo. El escándalo dejó a la comunidad consternada, y la Ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, ha intervenido para abordar la situación.

La noticia de la venta fraudulenta de Energía Futuro se extendió rápidamente. La Ministra Liliana Rodríguez, a quien se le atribuye un papel clave en la resolución de esta crisis, explicó que el gobierno ha tomado medidas inmediatas para esclarecer la situación.

«Hemos convocado al Consejo el día lunes, y ahí le hemos solicitado algunas medidas contundentes e inmediatas a fin de poder allanar el camino o agilizar la investigación para que tengamos con certeza cuál es el daño ocasionado en la cooperativa. Este Consejo Ejecutivo se comprometió a realizar estas instrucciones que hemos solicitado, y la verdad que hasta ahora estamos trabajando, nosotros pedíamos sumarios administrativos a fin de deslindar las responsabilidades de las distintas áreas. Así que están seguramente con esos sumarios, y nosotros analizando todo el proceso», declaró la funcionara.

Uno de los puntos más preocupantes del problema es la magnitud de la estafa. Mientras algunos informes sugieren una cifra de 20 millones de pesos, la ministra Rodríguez afirmó que aún no se puede cuantificar con precisión. «Lo que se está haciendo es una investigación administrativa contable en el sistema. Mientras no se tenga ese resultado, la verdad que hablar de números en este momento no sería coherente. Estamos en esa investigación, se están analizando, es un sistema el que también falló. Ellos están haciendo la investigación, y nosotros estamos esperando los resultados de ese análisis contable», aseguró.

Ante la posibilidad de que esta estafa forme parte de una cadena de complicidades hacia arriba, Rodríguez manifestó: «Yo lo que solicité es el sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades de cada una de las cadenas que corresponden a ese sector. No juzgo, pero sí es necesaria la investigación, sí es necesario el sumario a fin de deslindar cada una de las responsabilidades que le competen a cualquiera de los sectores que están por encima del involucrados».

Se destacó la importancia de que esta situación se esclarezca completamente, debido a experiencias pasadas de impunidad. Aún más, se planteó como ejemplo el caso de la CELO en Oberá, puesto que muchos miembros del consejo directivo y funcionarios hoy tendrían que estar en cumplimiento de condena por el vaciamiento que hubo.

Respecto al caso de la cooperativa de Eldorado, la ministra aseveró que la están abordando de manera responsable y que todas las alternativas están sobre la mesa. «Nosotros tenemos todas las alternativas en la mesa de trabajo, estamos analizando, estamos en ese proceso de ver qué es lo que está sucediendo. Los extremos, nosotros nunca lo consideramos buenos. Siempre consideramos que esta institución es una institución democrática que es manejada por los socios. Son los socios los que eligen a los dirigentes que conducen las cooperativas y el ejemplo está en la CELO, nosotros ahí tampoco intervenimos, sino que nosotros mandamos una fiscalización desde el ministerio. Así que todo se analiza, pero responsablemente», sostuvo.

De esta manera, la ministra expresó con cautela: «Es un proceso que nosotros estamos trabajando y que muchas veces no se nos permite hablar antes de tomar una decisión».