Opinión | Imaginar lo que viene

Una tumultuosa semana sobrevino al último debate previo a las elecciones del 22 de octubre. Ensoberbecidos por interpretaciones sesgadas de la realidad, el pulso de la agenda política está marcado por una alta cuota de irresponsabilidad de candidatos que no dimensionan la crisis argentina. Recientes declaraciones públicas de candidatos presidenciales opositores impactan en la reacción de los mercados. Por su parte, Larreta delinea su futuro político.

Los bancos de inversión, economistas, operadores y calificadoras de riesgo ven un camino cada vez más espinoso hacia 2024, período para el que la calificadora de riesgo Moody´s acaba de dar a conocer un preocupante pronóstico para la Argentina.

Según la agencia de calificaciones crediticias norteamericana, el próximo año habría un fuerte salto inflacionario y un alarmante nivel de aceleración de precios. Los analistas de Moody´s coinciden en que Argentina experimentará un empeoramiento de su economía “gane quien gane”.

En cualquier caso, los analistas de la calificadora de riesgo reconocieron que hay un alto nivel de incertidumbre, no sólo respecto del ganador de las elecciones, sino también de las políticas que cualquiera de ellos vaya a implementar.

La Argentina transita por un turbulento presente. El hecho saliente de esta semana ha sido la fuerte corrida cambiaria que impactó en la depreciación de la moneda nacional. Luego de polémicas declaraciones del candidato presidencial de la Libertad Avanza en las que aconsejó no renovar los plazos fijos porque “el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, el dólar blue experimentó un rally alcista que lo ubicó por encima de los $1.000.

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa salió a responderle a Milei en el canal de YouTube Gelatina. “Es gravísimo, porque por un voto más, está timbeando el ahorro de la gente”, sostuvo en diálogo con el periodista Pedro Rosemblat. De todos modos, aclaró que los depósitos están seguros, en consonancia con lo publicado en un comunicado del Banco Central de la República Argentina: “El sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento. La política monetaria desarrollada por el Banco Central procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente, o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración de 1%”.

Sergio Massa aseguró que se va a encargar de que “los cuatro o cinco vivos que están especulando con el ahorro de la gente” vayan presos, fue durante un encuentro que mantuvo en la sede de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

“Yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos cuatro o cinco pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro”, afirmó el ministro de Economía.

La desesperación de Bullrich por los efectos de la polarización

Los sondeos de opinión dan cuenta de una polarización entre Massa y Milei, escenario que deja a la candidata de Juntos por el Cambio fuera de un eventual ballotage. Ante esa situación, Bullrich ha buscado por diferentes medios subirse al ring para dar pelea hasta el final y llegar con chances al 22 de octubre.

Tras la corrida cambiaria, la candidata cambiemita aportó declaraciones que no suman en nada y sólo generan más incertidumbre a la compleja realidad que atraviesa el país. Buscó confrontar con el candidato libertario y expresó “la gente debe estar con bronca con Milei porque dice prendo más fuego, le pongo más chispa para que el país explote, yo creo que nadie quiere que el país explote, lo que Milei está haciendo es generando la pérdida de valor del salario de los argentinos”.

También cruzó al candidato de Unión por la Patria diciendo que “Massa se tiene que meter preso a él mismo”, en referencia a la amenaza del ministro respecto de “meter en cana” a quienes especulan con el dólar.

Mientras Bullrich busca colarse en el escenario que ubica a Milei y Massa en los primeros lugares de cara a las elecciones generales, el macrismo sigue coqueteando con el candidato libertario. El ex ministro de Finanzas de Macri, Nicolás Caputo, salió a defender al candidato de la Libertad Avanza por twitter: “El kirchnerismo imprimió pesos por el equivalente a 20 puntos de PBI para financiar déficit, pero esto es secundario… Pasamos de un “Ah pero Macri” a un “Ah, pero Milei”. No le sigamos haciendo el juego al kirchnerismo…” dijo el ex funcionario.

Al margen de la campaña de Juntos por el Cambio, Larreta delinea su futuro político

Las internas de la alianza fundada por Macri nunca cesaron y suman un nuevo capítulo. Luego de la derrota en las PASO, Rodríguez Larreta se recluyó y bajó su perfil. Hace poco confesó que la victoria de la ex ministra de seguridad lo tomó por sorpresa. Según fuentes cercanas, el Jefe de Gobierno analiza crear un nuevo partido y busca que ante la hipótesis de que Milei sea el próximo presidente una implosión de Juntos por el Cambio no arrastre su armado político. En la intimidad habla de un “reagrupamiento” de los sectores de centro y en el PRO sostienen que ya encargó al legislador Claudio Romero el armado de un nuevo partido político.

Romero es el actual presidente del PRO de la Ciudad, partido que Jorge Macri quiere controlar de manera directa si es electo jefe de Gobierno porteño.

Lo cierto es que el proyecto que adjudican a Rodríguez Larreta va más allá de CABA, ya que pretende que tenga extensión en todo el territorio nacional.

El doble juego de Mauricio Macri y sus constantes guiños a Javier Milei desgastan a Bullrich. La cuestión es qué sucederá si candidata cambiemita no llega a la segunda vuelta. Internamente, en JxC creen que la sobrevida de la alianza será muy corta.

(*) Por Nicolás Marchiori, Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral.