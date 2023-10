De Misiones al mundo: yerbateras misioneras participaron de la Feria Anuga en Alemania: “Sirve para hacer negocios y también para enterarnos de lo que está pasando en el resto del mundo”

Con el apoyo del INYM, la yerba mate argentina participó de la Feria Anuga 2023, que se realizó esta semana en Alemania. Allí estuvieron presentes firmas misioneras como Piporé, La Cachuera SA, Yerbatera Hoja Verde y Kraus SA., entre otras.

La Feria Anuga reunió a más de 7 mil expositores de 118 países. Es un evento dirigido a empresarios y profesionales del sector alimentario. Durante 5 días, convocó a más de 100.000 compradores internacionales con alto poder de decisión que aspiraban a conocer las últimas innovaciones y tendencias del mercado.

“Anuga es una de las ferias de alimentos más importantes, quizá la más grande del mundo. La gran afluencia de público realmente nos sirvió un montón. Nos vamos muy contentos”, manifestó Silvio Leguia, gerente comercial de la yerbatera Piporé de Misiones.

Integrantes del INYM viajaron a Alemania junto a cooperativas y grandes empresas como: Cachai Sa, Cooperativa de la Colonia Liebig Limitada, Establecimiento Santa Ana SA, Cultivate La Buena Vida SA, La Cachuera SA, Hreñuk SA, Mate & Co SA, Productores de Yerba Mate Santo Pipó SCL, Establecimiento Las Marías SA, Cooperativa Agrícola de Andresito, Yerbatera Hoja Verde y Kraus SA.

“Participar de ferias como ésta sirve para varias cosas. La principal obviamente es para hacer negocios, acá nos encontramos siempre con los importadores actuales, también vienen nuevos potenciales importadores y hasta se desarrollan nuevos mercados. Ofrecen grandes oportunidades en ese sentido y, por otro lado, también sirve para enterarnos de lo que está pasando en el mundo de los alimentos. Novedades, tendencias y conocer hacia dónde van las cosas. Es una fuente de información muy importante”, aseguró Leguia.

Además, reveló que al participar de este tipo de eventos internacionales observan como el reconocimiento de la yerba mate fue creciendo a lo largo de los años hasta lograr ser hoy esa infusión emblema argentina, con grandes beneficios para la salud y de gran trascendencia en el mundo.

“En Argentina la yerba mate es parte de la canasta básica, es un producto que, aunque haya crisis, no se puede dejar de consumir. Es un producto que ya a esta altura es muy conocido prácticamente en todo el mundo. Hoy se sabe qué es el mate, antes en este tipo de eventos nos la pasábamos explicando qué es el mate, qué beneficio tiene, de dónde es, dónde se cultiva, quiénes lo consumen, cómo se consume; pero eso cambio”, expresó Leguia.

“Mucha gente escuchó hablar, quizá la consuman o no, pero sí saben de qué se trata. Y en ese sentido ayudó mucho la figura de los jugadores de fútbol, el Mundial y el hecho de que se muestren consumiéndolo repercute por todos lados. Está bueno también que relacionen el mate con el deporte, porque dan por hecho que es algo saludable y hasta hay quienes sacan la conclusión de que ayuda en el rendimiento deportivo”, indicó el gerente de esta cooperativa yerbatera de Misiones.

Apostar por el crecimiento en medio de tanta incertidumbre

En medio del difícil contexto macroeconómico que atraviesa Argentina, Leguia aseguró que lo mejor que se puede hacer es seguir trabajando para mantener los mercados ya conquistados y para ganar terreno en otros que aún no alcanzaron.

“Por supuesto que es un contexto muy particular, no tenemos idea de lo que va a pasar dentro de unos poquitos días y cuando queremos proyectar no sabemos qué tipo de cambio tomar, ni de cuánto será la inflación, pero sí tenemos claro que más allá de las de las situaciones cíclica que tiene nuestro país, no podemos dejar de estar en todos los mercados. Sabemos que eso es algo temporario, que en algún momento todo se va acomodar, entonces necesitamos estar en todos los mercados: interno y externo”, sostuvo Leguía.

Cabe recordar que la cooperativa ubicada en Santo Pipó, viene de invertir más de 170 millones de pesos en la instalación de un secadero nuevo, que como resultado se obtiene una yerba libre de humo, completamente libre de HAPs (hidrocarburos aromáticos policíclicos). Esta importante inversión responde a un requerimiento excluyente que exige a partir de ahora la Unión Europea.

“Tenemos la convicción y la confirmación de que lo que hicimos es lo que hay que hacer en mercados como este. En Alemania, sobre todo, son muy exigentes, sobre todo con esas cuestiones”, señaló.

“Es una inversión muy reciente, pasará un tiempito para conocer los resultados, pero sabemos que era lo que había que hacer. De hecho, vamos a seguir profundizando eso mismo para otras etapas del proceso de producción también”, reveló Leguia.

Misión comercial por Londres y Lisboa

La yerba mate argentina seguirá recorriendo el mundo promocionándose. Ahora, los próximos destinos son Londres y Lisboa, como parte de una misión comercial propuesta por la Cancillería argentina. De esta forma, seguirá atravesando fronteras y buscando nuevos mercados.

En este sentido Leguia aseguró que son oportunidades que les abren muchas puertas y les facilitan no sólo dar a conocer sus productos, sino estar actualizados con las tendencias que ya hacen eco en otros países.

