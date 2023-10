Lionel Scaloni en conferencia de prensa: la posibilidad de que Messi sea titular, el doble nueve y todo lo que tenés que saber sobre el cruce ante Paraguay

Aun día de lo que será el tercer compromiso de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni habla con la prensa. Para la conferencia, el foco está puesto en saber si terminó de definir el once para enfrentar a Paraguay, con la duda entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez todavía sin un ganador.

En la conferencia de prensa, Lionel Scaloni se refirió a varios puntos importantes de interés de los hinchas argentinos de cara al tercer partido por Eliminatorias frente a Paraguay.

Durante varios partidos en el Inter Miami, Lionel Messi estuvo ausente por una “cicatriz” de una antigua lesión por lo que tiene en vilo a todos los fanáticos de la Scaloneta y la gran pregunta: ¿Jugará ante Paraguay?

Sobre ello, Scaloni sostuvo: “Todavía tenemos un entrenamiento y para él es importante uno más. Lo vimos bien y hablaré antes pare definir si juega de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar, pero tengo que hablarlo con él y sobre todo que esté bien, que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Se lo vio bien. En base a eso veremos el resto del equipo”.

“En lo que concierne a la Selección va a estar en movimiento hasta la fecha FIFA siguiente, a nosotros no nos perjudica mucho, va a estar con entrenamientos y partidos, no es un problema. Sobre lo que pasará después no hablé, tendrá sus merecidas vacaciones y volverá a entrenar con su equipo más adelante, pero en la Selección no trastoca mucho los planes”, agregó sobre Messi.

Haciendo énfasis en el astro argentino, “la decisión primero es ver cómo se siente él. Segundo, tenemos otro partido en cuatro días. Puede jugar 80 minutos y con Perú nada, o puede jugar los dos 90 estando bien. No es tan fácil. Si está disponible, ya saben lo que pienso. Sobre el tema de los minutos es importante. Lo que nos deja tranquilos es que, si no está en condiciones de salir, el que salga lo hará igual de bien, eso es lo más importante. Casi ninguno tuvo pretemporada fuerte, Leo en este caso fue a competir directo, pero el resto hicieron amistosos en Estados Unidos, hoy existe ir a jugar, a veces estás bien y no pasa nada, pero a veces el calendario pasa factura. Los jugadores están sintiendo el calendario”.

En cuanto al delantero titular, el DT campeón del mundo se señaló acerca de la posición en la que juegan Lautaro Martínez y Julián Álvarez: “Han jugado juntos los nueves, en la anterior conferencia me dijeron que no, pero han jugado juntos de entrada. Yo estoy abierto a muchas cosas, dependerá del partido y si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, más allá de que son nueves los dos, son diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido y en base a eso decidiremos”.

En este último tiempo, el seleccionado albiceleste tuvo varias bajas de renombre. “Sabemos que son bajas importantes, pero no hacemos eco en eso. Sabemos que los que vienen lo intentarán hacer de la mejor manera y son jugadores muy válidos, que intentarán ganarse el lugar. Es lo que buscamos de ellos, que los que vinieron por los lesionados quieran jugar y quedarse”, dijo el entrenador.

Acerca de la vuelta de Acuña y Lo Celso por lesiones, Scaloni expuso que “Acuña viene de una lesión, jugó medio tiempo el último partido y está en condiciones de ser parte de la convocatoria y de jugar, evaluaremos si de entrada o no, porque tiene muy pocos minutos encima, igual que Lo Celso, que lo valoramos un montón, pero también viene de una lesión. No somos partidarios de forzarlos”.

Por último, en cuanto a las posiciones de Enzo Fernández y Mac Allister, señaló que “no sé si van a jugar los dos o alternar, también está Leandro (Paredes) y Guido (Rodríguez). Pueden jugar los dos en la misma posición, uno puede ser volante central y el otro interno. Con nosotros Alexis en el Mundial jugó de interno y ahora en el Liverpool de cinco, y lo hace bien de las dos maneras. Igual que Enzo, que tiene una característica más marcada de llegar al área, algo que tenía Alexis años atrás. Pueden darnos cosas los dos, contra Ecuador empezamos de una manera y cambiamos. Puede ser positivo para nosotros”.

Argentina y un rival pendiente

La Selección Argentina no le gana a Paraguay por Eliminatorias desde el 2014. En las últimas dos eliminatorias tuvo un total de tres empates y una derrota de local.

Acerca de este duro cruce, Scaloni dijo: “No sé cómo preparó Paraguay el partido, pueden ser con tres centrales, con Junior Alonso como lateral izquierdo. Nosotros analizamos cómo juega el rival y tomamos nuestros recaudos, pero la primera idea es hacer nuestro juego, y pensaremos el partido en base a lo que queremos hacer nosotros. Tenemos jugadores que pueden hacer diferentes cosas y en eso está abocado el partido”.

“Más allá de resultados, de seguir ganando, es momento para continuar con la manera de jugar, de ver el fútbol. Hoy nos está dando todo de frente, pero te puede cambiar el viento. Es ahí donde necesitamos estar igual que ahora, que es la idea. Lógicamente que hay que aprovechar el momento, sobre todo para traer chicos que puedan ver cómo se entrenan los más grandes, nuestra idea de juego. Tenemos que aprovechar para que todo siga igual, al final la Selección está para que todos puedan aportar su granito de arena”, continuó.

La probable formación de Argentina ante Paraguay

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Paraguay y Perú: sorpresas y ausencias entre los elegidos por Scalonihttps://t.co/n0s5vS86r0 pic.twitter.com/mhH6AtuzSO — misionesonline.net (@misionesonline) October 5, 2023

FUENTE: TyC Sports.