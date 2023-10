Esta producción israelí es protagonizada por un miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) que acaba de participar en misiones de rescate.

Más de 900 víctimas mortales ha dejado el ataque del grupo terrorista Hamas. En ese contexto tan crudo y real, la ficción se ha vuelto a hacer presente mediante una historia televisiva que hace un par de años ya había retratado la peligrosidad de conflicto israelí-palestino.

Se trata de Fauda, serie de Netflix co-creada por Lior Raz y Avi Issacharoff, que ha capturado la atención internacional por su enfoque en los problemas bélicos entre Israel y Palestina. Más aún, lo que ha dejado boquiabiertos a los espectadores es saber que su protagonista participó recientemente en misiones de rescate al sur de su propio país.

Emitida por primera vez en 2015 en la red Yes de Israel, la historia ha encontrado una audiencia global a través de la “N” roja, donde poco a poco sigue aumentando seguidores. El título de la producción, que significa “caos” en árabe, sigue a un equipo de fuerzas especiales israelíes que opera detrás de las líneas enemigas, abordando tanto las operaciones militares como las tensiones interpersonales que surgen en un entorno sumamente volátil y mortal.

El programa representa ambos lados del conflicto, tanto de las fuerzas de Israel como de las violentas acciones de Hamas. Se trata de una producción que se caracteriza por mostrar varias secuencias de acción inyectadas de una buena dosis de drama, donde los problemas son el pan de cada día para sus personajes. Sin embargo, por más cargada de adrenalina que esté, también ofrece un espacio para el diálogo y la reflexión.

La relevancia del show se magnifica por el hecho de que co-creadores como Lior Raz tienen experiencia personal en el conflicto. Raz, además de haber sido el protagonista de la ficción a lo largo de seis años, fue miembro de la unidad Duvdevan de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), especializada en misiones en Cisjordania. Su experiencia fue el detalle perfecto para que los fanáticos lo siguieran desde el inicio hasta el final de la ficción, además de aportar una capa de autenticidad a la narrativa.

En una expansión de su alcance global, en 2019 se confirmó que Fauda lanzaría una adaptación india. De tal manera, en 2022 se estrenó Tanaav, un ramake centrado en las relaciones conflictivas entre India y Pakistán, producida por Applause Entertainment. Al igual que el material original, su primera temporada obtuvo buenos comentarios por parte de la crítica y este 2023 fue renovada para una segunda temporada.

Lior Raz, más allá de su rol en Fauda, ha estado recientemente involucrado en misiones de rescate en el sur de Israel, específicamente en la ciudad de Sderot. Según informes, Raz participó en la evacuación de dos familias israelíes tras ataques perpetrados por el grupo palestino Hamas. El actor compartió un video de la operación en su cuenta de Instagram, donde se le vio acompañado de Yohanan Plesner y Avi Yissascharov, ambos con antecedentes en las IDF.

Accompanied by Yohanan Plesner @yplesner and Avi @issacharoff , I headed down south to join hundreds of brave «brothers in arms» volunteers who worked tirelessly to assist the population in the south of Israel. We were sent to the bombarded town of Sderot to extract 2 families pic.twitter.com/WpM9JLeOZM

— Lior Raz (@lioraz) October 9, 2023