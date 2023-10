Ciervos axis en Misiones: el Ministerio de Ecología evalúa medidas de captura y reubicación de la especie exótica para proteger la biodiversidad local

Misiones enfrenta la problemática de la creciente población de ciervos axis, considerada invasora. Alan Vortisch, subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable en Misiones, mencionó posibles estrategias de manejo, incluida la captura y reubicación, con el objetivo de proteger la biodiversidad de la provincia.

Alan Vortisch – Radio República

La provincia se encuentra en alerta debido al aumento desmesurado en la población de ciervos axis o asiáticos, una especie que fue introducida en territorio argentino durante los años 30 con propósitos cinegéticos. Originalmente localizados en Buenos Aires, estos animales se han diseminado a lo largo y ancho del país, alcanzando densidades preocupantes en áreas como Entre Ríos y Corrientes. La situación actual pone en jaque el equilibrio ecológico y plantea interrogantes sobre las medidas a tomar ante este fenómeno.

Alan Vortisch, subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable en Misiones, confirmó la problemática en torno a la proliferación del ciervo axis en la provincia. Al respecto, señaló que “es una especie invasora que genera impactos en la biodiversidad. La erradicación de una especie exótica a veces es necesaria para cuidar la vida».

Además, Vortisch destacó que «la comunidad está muy participativa en esta cuestión del eje ciervo» y reconoció que si bien se debe actuar en consenso, existen discrepancias en las formas. «Muchas veces hay que erradicar una especie que no es de acá para cuidar la vida. Erradicando una especie, estamos cuidando la biodiversidad y la vida», explicó.

El subsecretario remarcó que la erradicación no implica necesariamente la caza deportiva. «Estoy convocando a una mesa institucional con distintos sectores», afirmó. El objetivo es establecer un plan de manejo de la especie conforme a la resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación.

Vortisch mencionó que dicha estrategia involucra acciones para evitar la muerte del animal. «Para no matarlo, hay que capturarlo primero», indicó. En esta línea, dijo que se están realizando relevamientos aéreos con drones y equipos especializados para determinar la ubicación y movilidad de estos animales. «La idea es operar con dardos tranquilizantes», aseveró pero admitió la fragilidad del sistema cardíaco del animal y la necesidad de manejarlo con sumo cuidado.

El subsecretario reveló que evalúan opciones para su reubicación luego de capturarlos. «Estamos analizando un lugar que podría llegar a ser una especie de santuario», manifestó, aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva. No obstante, advirtió sobre los riesgos de simplemente trasladar a los ciervos, pues «si no se erradica la especie, con el tiempo se generará nuevamente la presencia del animal».

Vortisch recordó que el ciervo axis fue introducido en Argentina a comienzos del siglo pasado para la caza y, desde entonces, ha expandido su presencia. “En Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia se vivió una experiencia similar. Se optó por una caza deportiva controlada», aunque subrayó que Misiones tiene una perspectiva diferente.

De esta manera, el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, hizo hincapié en que la problemática excede al animal y que la meta es encontrar un equilibrio. «Somos capital nacional de la biodiversidad desde 2018 y protegemos la vida en todos sus sentidos», sostuvo.

