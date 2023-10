Arrancó la 20° edición del Festival Oberá en Cortos, un certamen aniversario para celebrar la identidad y diversidad cultural

La vigésima edición del Festival Internacional de Cortometrajes "Oberá en Cortos" comenzó cerca de las 20 horas de hoy martes, en la Plaza San Martin de la capital del Monte, marcando dos décadas de celebrar la identidad y diversidad cultural. Con un amplio y completo programa que incluye las competencias de cortometrajes, también habrá preestrenos, y la primera serie animada misionera.

Con la frase “Vamos al Cine, que ya comienza el Oberá en Cortos”, títeres gigantes de la Murga del Monte anunciaron el inicio del Festival, y guiaron a un masivo público las instalaciones del Cine Teatro Oberá Espacio INCAA, donde cerca de las 21 horas se dio comienzo formal al acto inaugural. Fiel al lema de este año, la Drag Queen Katy Solem, presentó e invitó a los concurrentes y a las autoridades, a descubrir la placa recordatoria de esta edición aniversario. Luego subieron al escenario, Lucia Alcaim, de la productora “De la Tierra” quien es parte de la organización, el intendente Pablo Hassan, Mario Gimenez Presidente del Instituto Misionero de Artes Audiovisiuales IAAyiM , Joselo Schuap Ministro de Cultura, la Decana de la Facultad de Arte y Diseño UNaM, Ivonne Aquino y el Secretario general de Extensión universitaria Mauricio Franco.

A sala llena, las proyecciones de apertura fueron el cortometraje “Santo Rey Baltazar” de Juan Slobayen que como no pudo asistir a la presentación fue reemplazado para hablar del mismo por Guillermo Rovira; seguidamente fue el turno de “La crecida”, un largometraje grabado en la localidad de Panambí, dirigido por Ezequiel Enriquez, quien hizo una breve presentación de su función y agradeció la presencia en la sala de los actores y las actrices que participaron de su película.

En dialogo con misionesonline.net Lucia Alcaim, dijo que están de festejo con esta edición especial, ya que el Festival cumple 20 años, y que para ellos es importante, dado que “vuelven al ruedo”. “Como organizadores, estamos apuntalando el camino que alguna vez nos hemos trazado ya que ella pertenece a una de las productores pioneras del Festival, que es la “Productora de La Tierra”. Señaló que siempre la idea fue generar un espacio, o un polo regional de producción, y si bien falta mucho trabajo todavía, y todo el tiempo hay contingencias ya sean económicas, políticas hay que seguir trabajando y apuntalando para lograr los objetivos que alguna vez nos hemos trazado”

Al respecto de lo ofrece el certamen, comentó que hay de todo desde cortometrajes y largometrajes, como cine infantil, comunitario, también cortos en competencia donde el público puede votar por el que más les gusta, y los realizadores de esa forma obtienen un premio. Aclaró que no solo vota la ciudad de Oberá, sino también las subsedes en el resto de la provincia. “Hay 12 subsedes en varias localidades de Misiones” sostuvo. A su vez, hizo mención de la gran cantidad de capacitaciones que son más técnicas y están dirigidas al sector y de las charlas que tienen que ver con la discusión, sobre la agenda política – no estamos hablando de política partidaria – sino de incidencia política para el sector. Con respecto a esto opinó que hay una incertidumbre muy grande acerca de las nuevas políticas y de lo que puede pasar a futuro, dijo que más allá de eso yo cree que hay que es tomar partido sobre alguna idea o cuestión y seguir trabajando para el sector que es lo que más les interesa”.

Oberá en Cortos en esta edición histórica tendrá invitados de Brasil, un orador de San Pablo, también hay personas de Paraguay y de la región Nea, nuestro fuerte está en Formosa, Chaco Corrientes y Entre Rios, Además de un montón de invitados de varias provincias argentinas. El programa de esta edición es amplio y hay propuestas para todos los gustos, tratamos de que exista un rango diverso entre horarios y propuestas.

“Larga vida para el Oberá en Cortos, larga vida para todos y todas los que escribieron esta historia”

Así se expresó en el acto inaugural el presidente de IAAyiM Mario Giménez quien agradeció a “todos los que están acá y han aportado un pequeño granito para escribir esta historia”. También dijo que “Oberá siembra Cine” y que esa acertada esa frase pensada hace 20 años, generó mucho, tanto, que van a recibir en esta sala, a los participantes del cine joven comunitario. Por otra parte, dijo que el Oberá en Cortos, es un ejemplo claro de un trabajo corporativo que se dio hace tantos años y transformó una realidad que estamos viendo el día de hoy”. Mencionó el volumen de producción a nivel industrial y los miles de espectadores que pasaron por el Festival a lo largo de los años en las salas comunitarias, en los estrenos comerciales del cine mandioca, y en las proyecciones que realiza el cine móvil, como muchas de las cuestiones que se generaron en los laboratorios, los diplomados y todo lo que ha surgido en estos 20 años.”

El Festival ha sido y seguirá siendo uno de los certámenes culturales más importantes que tiene Oberá

El intendente Pablo Hassan destacó que el Festival, formar profesionales en los medios audiovisuales, supo formar productores, que adquirieron experiencia y que supieron, transmitir la cultura, la diversidad la idiosincrasia, de nuestros pueblos y nuestra historia hacia la argentina y el mundo. Añadió que para su gestión la cultura no es un gasto, sino que es una inversión, no solamente para una mejor sociedad, una mejor historia y que seamos mejores personas”. Ratificó el compromiso de seguir acompañando no solamente esta edición sino las que siguen.

En el mismo sentido el ministro de Cultura Joselo Schuap, agradeció a las personas que están en la parte más oscura de la sala y que forman parte de la construcción histórica del Festival. Recordó que el año pasado en la una de las charlas se habló de las asignaciones específicas para la cultura en el sector audiovisual, que está principalmente amenazado, por tanto, instó a los presentes a tomar conciencia política de los que está pasando y lo que está en riesgo, para el sector que sostiene la identidad y la diversidad cultural. “ Todo lo construido hasta ahora, lo quieren arrancar con un papelito de un pizarrón, o cortar con una motosierra, enfatizó y remarcó que es la construcción del trabajo de tanta gente , de un sueño haciendo referencia a una cuestión romántica, sino que también es fuente de empleo de tanta gente” . Creo que querer borrar lo hecho por el sector cultural, y verlo como gasto es no solamente una acción de ignorancia sino es una aseveración mal intencionada” finalizó.